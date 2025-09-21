Alex Dobre, scandal cu un fan după Rapid – Hermannstadt 1-2: „Ce suporter ești tu, mă? Scoateți-l de aici!”

Deși a condus până în minutul 78, Rapid a pierdut în fața lui FC Hermannstadt. Golurile marcate de Sergiu Buș (minutul 78) și Aurelian Chițu (90+3) au dus la prima înfrângere a giuleștenilor din acest sezon. Finalul duelului a avut parte și de momente tensionate, Alex Dobre fiind protagonist într-un scandal.

Alex Dobre, scandal cu un fan după Rapid – Hermannstadt 1-2

L , jucătorii pregătiți de Costel Gâlcă s-au dus, așa cum obișnuiesc, să salute galeria. Nimic neobișnuit până aici, însă marcatorul golului, Alex Dobre, a fost luat la ceartă de un suporter.

Reporterul FANATIK . Alex Dobre nu a suportat să i se aducă injurii și a replicat tăios. Concret, jucătorul giuleștenilor i-a reproșat suporterului că este critic la adresa echipei și a cerut chiar să fie fanul escortat înafara arenei.

După acest eveniment, Alex Dobre s-a dus la Adrian Olariu, responsabilul de organizare și securitate din Giulești, și a solicitat ca suporterul nemulțumit să fie dus în exteriorul stadionului.

Ulterior, Adrian Olariu a purtat un dialog cu suporterul nemulțumit. Responsabilul de organizare și securitate chiar l-a întrebat pe fan de ce este atât de tăios, rezultatele din acest start de sezon fiind mult mai bune decât stagiunile precedente.

Rapid, pe podium după eșecul cu FC Hermannstadt

Deși a pierdut cu FC Hermannstadt, Rapid continuă să se afle în partea superioară a clasamentului. Cu 19 puncte acumulate după 10 etape, formația din Giulești se află pe ultima treaptă a podiumului, doar Universitatea Craiova și FC Botoșani având un parcurs mai bun în acest sezon.

Pentru Rapid urmează deplasarea cu Petrolul Ploiești. Având în vedere prin ce formă trec „găzarii”, elevii pregătiți de Costantin Gâlcă pleacă cu prima șansă la victorie.