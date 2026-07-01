Alex Dobre, scos din schemă de Daniel Pancu la Rapid! Reacția lui Victor Angelescu: „Există posibilitatea să plece”

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Daniel Pancu (48 de ani) a decis să îi retragă de tot banderola de căpitan lui Alex Dobre (27 de ani) la Rapid. În sezonul trecut, el a fost „principalul” căpitan al echipei din Giulești, după accidentarea lui Răzvan Onea, iar acum nu a fost inclus pe lista primilor trei jucători din această perspectivă. Astfel, noul căpitan este Lars Kramer, iar următorii doi Marian Aioani și Onea.

Daniel Pancu i-a luat banderola de căpitan la Rapid lui Alex Dobre. Cum a comentat Victor Angelescu

Victor Angelescu (41 de ani) a fost întrebat în legătură cu acest subiect și a recunoscut că este puțin surprins de această decizie a lui Pancu, fără a dori însă să o comenteze. În schimb, acționarul minoritar al clubului din Giulești a vorbit cu această ocazie despre faptul că există o anumită posibilitate ca Dobre să plece în această vară de la Rapid, bineînțeles în cazul în care va exista o ofertă bună pentru el.

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„Fiecare antrenor are o anumită viziune, îşi decide un căpitan. Anul trecut a fost Onea şi după Dobre, că Onea s-a accidentat şi a rămas aşa. Sunt deciziile pe care le-au luat Pancu şi staff-ul. Nu sunt surprins, nu e o surpriză atât de mare, dar m-aş fi aşteptat să fie în primii trei (n.r. Dobre). Dacă mă întrebai pe mine ce o să aleagă Pancu, l-aş fi văzut în primii trei. Dar cred că e mai puţin important ce zic eu. Ei ştiu mai bine, ei îi văd la antrenamente.

(n.r. Dacă au avut vreo ofertă concretă pentru Dobre în această vară) Nu, dar în iarna trecută da. Dacă va exista o ofertă bună pentru el, există posibilitatea să plece. Poate a luat asta în calcul (n.r. Pancu). La cum îl cunosc, nu cred că e atât de afectat, supărat sau să joace mai slab (n.r. Pentru că i s-a luat banderola), dar sunt convins că nimănui nu-i place să-ţi ia cineva banderola, dacă ai fost căpitan”, a spus la

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Cum vede Victor Angelescu alegerea lui Daniel Pancu în ceea ce îl privește pe Lars Kramer

De asemenea, cu aceeași ocazie, a transmis și că este pe deplin de acord cu numirea lui Kramer în rol de căpitan la Rapid, explicând bineînțeles și de ce a ajuns la concluzia că această chestiune este una benefică pentru echipă: „(n.r. Despre alegerea lui Lars Kramer în rol de căpitan) Nu m-a surprins deloc. Aveam discuţii inclusiv cu Costel Gâlcă. Dacă Lars ar fi fost de mai mult timp la echipă, ar fi fost probabil căpitan la începutul sezonului trecut.

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Doar că el venise de puţin timp. E un jucător foarte bun, şi de vestiar, şi ca atitudine, şi cum se pregăteşte, ce transmite, faptul că vorbeşte foarte mult în timpul meciului. E văzut de ceilalţi ca un lider. Cred că Pancu a luat o decizie bună să-l pună pe Lars. Eram sigur că o să fie în primii trei. Merită”.