Sport

Alex Dobre, scos din schemă de Daniel Pancu la Rapid! Reacția lui Victor Angelescu: „Există posibilitatea să plece”

Daniel Pancu, decizie de ultim moment la Rapid în ceea ce îl privește pe Alex Dobre, căpitanul din sezonul trecut! Victor Angelescu anunță că fotbalistul poate să plece
Gabriel-Alexandru Ioniță
01.07.2026 | 23:05
Alex Dobre scos din schema de Daniel Pancu la Rapid Reactia lui Victor Angelescu Exista posibilitatea sa plece
ULTIMA ORĂ
Alex Dobre, scos din schemă de Daniel Pancu la Rapid. Foto: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

Daniel Pancu (48 de ani) a decis să îi retragă de tot banderola de căpitan lui Alex Dobre (27 de ani) la Rapid. În sezonul trecut, el a fost „principalul” căpitan al echipei din Giulești, după accidentarea lui Răzvan Onea, iar acum nu a fost inclus pe lista primilor trei jucători din această perspectivă. Astfel, noul căpitan este Lars Kramer, iar următorii doi Marian Aioani și Onea.

Daniel Pancu i-a luat banderola de căpitan la Rapid lui Alex Dobre. Cum a comentat Victor Angelescu

Victor Angelescu (41 de ani) a fost întrebat în legătură cu acest subiect și a recunoscut că este puțin surprins de această decizie a lui Pancu, fără a dori însă să o comenteze. În schimb, acționarul minoritar al clubului din Giulești a vorbit cu această ocazie despre faptul că există o anumită posibilitate ca Dobre să plece în această vară de la Rapid, bineînțeles în cazul în care va exista o ofertă bună pentru el.

ADVERTISEMENT

„Fiecare antrenor are o anumită viziune, îşi decide un căpitan. Anul trecut a fost Onea şi după Dobre, că Onea s-a accidentat şi a rămas aşa. Sunt deciziile pe care le-au luat Pancu şi staff-ul. Nu sunt surprins, nu e o surpriză atât de mare, dar m-aş fi aşteptat să fie în primii trei (n.r. Dobre). Dacă mă întrebai pe mine ce o să aleagă Pancu, l-aş fi văzut în primii trei. Dar cred că e mai puţin important ce zic eu. Ei ştiu mai bine, ei îi văd la antrenamente.

(n.r. Dacă au avut vreo ofertă concretă pentru Dobre în această vară) Nu, dar în iarna trecută da. Dacă va exista o ofertă bună pentru el, există posibilitatea să plece. Poate a luat asta în calcul (n.r. Pancu). La cum îl cunosc, nu cred că e atât de afectat, supărat sau să joace mai slab (n.r. Pentru că i s-a luat banderola), dar sunt convins că nimănui nu-i place să-ţi ia cineva banderola, dacă ai fost căpitan”, a spus Victor Angelescu la Prima Sport. 

ADVERTISEMENT
„Nu o recunosc”. Scandal uriaș în jurul Maiei Sandu: salarii de mii de...
Digi24.ro
„Nu o recunosc”. Scandal uriaș în jurul Maiei Sandu: salarii de mii de euro, CV-uri falsificate și verișoare în funcții publice

Cum vede Victor Angelescu alegerea lui Daniel Pancu în ceea ce îl privește pe Lars Kramer

De asemenea, cu aceeași ocazie, președintele giuleștenilor a transmis și că este pe deplin de acord cu numirea lui Kramer în rol de căpitan la Rapid, explicând bineînțeles și de ce a ajuns la concluzia că această chestiune este una benefică pentru echipă: „(n.r. Despre alegerea lui Lars Kramer în rol de căpitan) Nu m-a surprins deloc. Aveam discuţii inclusiv cu Costel Gâlcă. Dacă Lars ar fi fost de mai mult timp la echipă, ar fi fost probabil căpitan la începutul sezonului trecut.

ADVERTISEMENT
”NU” pentru Istvan Kovacs! Anunțul făcut de FIFA, la Cupa Mondială 2026
Digisport.ro
”NU” pentru Istvan Kovacs! Anunțul făcut de FIFA, la Cupa Mondială 2026

Doar că el venise de puţin timp. E un jucător foarte bun, şi de vestiar, şi ca atitudine, şi cum se pregăteşte, ce transmite, faptul că vorbeşte foarte mult în timpul meciului. E văzut de ceilalţi ca un lider. Cred că Pancu a luat o decizie bună să-l pună pe Lars. Eram sigur că o să fie în primii trei. Merită”. 

ADVERTISEMENT
Atenție, Craiova! Ce gol de senzație a dat cel mai în formă atacant...
Fanatik
Atenție, Craiova! Ce gol de senzație a dat cel mai în formă atacant al lui Vitebsk înainte de duelul din Liga Campionilor cu Universitatea. Video
Federația Română de Fotbal, puternic afectată de furtuna din București! Ce li s-a...
Fanatik
Federația Română de Fotbal, puternic afectată de furtuna din București! Ce li s-a solicitat angajaților
Ofertă de ultimă oră pentru titularul lui Dinamo! Anunțul lui Andrei Nicolescu: „Orice...
Fanatik
Ofertă de ultimă oră pentru titularul lui Dinamo! Anunțul lui Andrei Nicolescu: „Orice jucător e transferabil”
Tags:
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Jucătorii de la FCSB au boicotat antrenamentul, iar Gigi Becali a mers de...
iamsport.ro
Jucătorii de la FCSB au boicotat antrenamentul, iar Gigi Becali a mers de urgență la stadion: 'Vă credeți fotbaliști?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!