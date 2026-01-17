Alex Dobre se desprinde în topul golgheterilor din SuperLiga după golul din Rapid – Metaloglobus! Cum arată acum clasamentul

ADVERTISEMENT

Alex Dobre a deschis scorul în meciul Rapid – Metaloglobus, în minutul 80 al partidei din Giulești, contând pentru etapa cu numărul 22 din acest sezon regulat de SuperLiga. În cele din urmă, s-a dovedit a fi și singura reușită din acest joc. Căpitanul giuleștenilor a marcat după ce a fost lăsat în poziție excelentă în interiorul careului de o pasă luminoasă furnizată de către Constantin Grameni.

Alex Dobre, lider solitar, cel puțin pentru moment, în clasamentul golgheterilor din SuperLiga

Din postura respectivă, Dobre nu a avut nicio emoție în a-l învinge pe Gavrilaș cu o execuție sigură cu piciorul drept în diagonală. După aceast reușită, el a ajuns la cifra 12 goluri marcate în actuala ediție de SuperLiga. Astfel, fotbalistul lui Costel Gâlcă a reușit să îl depășească, provizoriu cel puțin, din acest punct de vedere pe Jovo Lukic de la U Cluj. Doar că acesta mai are încă de jucat în această etapă alături de echipa sa. Duminică seară, „șepcile roșii” se vor duela pe Arena Națională cu Dinamo.

Pe locul 3 în acest top înaintea acestei prime runde din 2026 în SuperLiga se afla Florin Tănase de la FCSB, cu 1o goluri înscrise. El nu a reușit însă să puncteze și vineri seară la Mioveni, iar campioana României a fost învinsă de FC Argeș cu scorul de 0-1. În continuare, în clasamentul golgheterilor se regăsesc Valentin Costache de la UTA Arad, Sebastian Mailat de la FC Botoșani și Andrei Cordea de la CFR Cluj, fiecare având câte 8 reușite până în prezent.

Este vizat direct Alex Dobre de aducerea lui Olimpiu Moruțan la Rapid?

Această mutare, care , are șanse mari să se realizeze în viitorul imediat. Întrebați în legătură cu această chestiune, că este destul de probabil ca Moruțan să fie folosit în spatele atacantului, într-un sistem 4-2-3-1, în vreme ce Alex Dobre va continua în flancul drept al liniei ofensive la Rapid, acolo unde a arătat din plin până acum că se simte cel mai bine.

„Mie personal îmi place Moruțan. Și FCSB a avea nevoie de un jucător… Nu știu unde îi vor face loc, poate îl vor pune în spatele vârfului. Dobre va juca, cu siguranță. Este căpitanul echipei. Lui îi place în dreapta (n.r. lui Moruțan), dar e un jucător cu calitate, adică nu poți să spui că doar acolo poate juca. Pe Christensen nu poți să îl pui sus, acolo unde joacă, joacă foarte bine. Eu zic că acolo îl va pune, playmaker”, a spus Marian Aliuță.