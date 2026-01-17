Sport

Alex Dobre se desprinde în topul golgheterilor din SuperLiga după golul din Rapid – Metaloglobus! Cum arată acum clasamentul

Alex Dobre, pe primul loc în clasamentul golgheterilor din SuperLiga după reușita din Rapid - Metaloglobus! La câte goluri a ajuns și cine se află în spatele său
Gabriel-Alexandru Ioniță
17.01.2026 | 21:59
Alex Dobre se desprinde in topul golgheterilor din SuperLiga dupa golul din Rapid Metaloglobus Cum arata acum clasamentul
ULTIMA ORĂ
Alex Dobre, în fruntea clasamentului golgheterilor din SuperLiga după golul marcat în Rapid - Metaloglobus 1-0. Foto: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

Alex Dobre a deschis scorul în meciul Rapid – Metaloglobus, în minutul 80 al partidei din Giulești, contând pentru etapa cu numărul 22 din acest sezon regulat de SuperLiga. În cele din urmă, s-a dovedit a fi și singura reușită din acest joc. Căpitanul giuleștenilor a marcat după ce a fost lăsat în poziție excelentă în interiorul careului de o pasă luminoasă furnizată de către Constantin Grameni.

Alex Dobre, lider solitar, cel puțin pentru moment, în clasamentul golgheterilor din SuperLiga

Din postura respectivă, Dobre nu a avut nicio emoție în a-l învinge pe Gavrilaș cu o execuție sigură cu piciorul drept în diagonală. După aceast reușită, el a ajuns la cifra 12 goluri marcate în actuala ediție de SuperLiga. Astfel, fotbalistul lui Costel Gâlcă a reușit să îl depășească, provizoriu cel puțin, din acest punct de vedere pe Jovo Lukic de la U Cluj. Doar că acesta mai are încă de jucat în această etapă alături de echipa sa. Duminică seară, „șepcile roșii” se vor duela pe Arena Națională cu Dinamo.

ADVERTISEMENT

Pe locul 3 în acest top înaintea acestei prime runde din 2026 în SuperLiga se afla Florin Tănase de la FCSB, cu 1o goluri înscrise. El nu a reușit însă să puncteze și vineri seară la Mioveni, iar campioana României a fost învinsă de FC Argeș cu scorul de 0-1. În continuare, în clasamentul golgheterilor se regăsesc Valentin Costache de la UTA Arad, Sebastian Mailat de la FC Botoșani și Andrei Cordea de la CFR Cluj, fiecare având câte 8 reușite până în prezent.

Este vizat direct Alex Dobre de aducerea lui Olimpiu Moruțan la Rapid?

Această mutare, care a fost anunțată de FANATIK în cursul zilei de vineri, are șanse mari să se realizeze în viitorul imediat. Întrebați în legătură cu această chestiune, Marian Aliuță și Vivi Răchită au apreciat în direct la FANATIK SUPERLIGA că este destul de probabil ca Moruțan să fie folosit în spatele atacantului, într-un sistem 4-2-3-1, în vreme ce Alex Dobre va continua în flancul drept al liniei ofensive la Rapid, acolo unde a arătat din plin până acum că se simte cel mai bine.

ADVERTISEMENT
Trump pedepsește țările care iau partea Groenlandei. Anunțul făcut de președintele american
Digi24.ro
Trump pedepsește țările care iau partea Groenlandei. Anunțul făcut de președintele american

„Mie personal îmi place Moruțan. Și FCSB a avea nevoie de un jucător… Nu știu unde îi vor face loc, poate îl vor pune în spatele vârfului. Dobre va juca, cu siguranță. Este căpitanul echipei. Lui îi place în dreapta (n.r. lui Moruțan), dar e un jucător cu calitate, adică nu poți să spui că doar acolo poate juca. Pe Christensen nu poți să îl pui sus, acolo unde joacă, joacă foarte bine. Eu zic că acolo îl va pune, playmaker”, a spus Marian Aliuță.

ADVERTISEMENT
Donald Trump a făcut anunțul, fără să aștepte verdictul Curții Supreme a SUA:...
Digisport.ro
Donald Trump a făcut anunțul, fără să aștepte verdictul Curții Supreme a SUA: ”Nebunia a ieșit din viețile noastre”
„Slab!”. Giovanni Becali, uluit de decizia luată la FCSB înainte de meciul cu...
Fanatik
„Slab!”. Giovanni Becali, uluit de decizia luată la FCSB înainte de meciul cu FC Argeș
Australian Open 2026. Emma Răducanu face scandal! Ce le-a reproșat organizatorilor
Fanatik
Australian Open 2026. Emma Răducanu face scandal! Ce le-a reproșat organizatorilor
Laurențiu Reghecampf, performanță uluitoare cu Al Hilal Omdurman! A ajuns pe locul 1...
Fanatik
Laurențiu Reghecampf, performanță uluitoare cu Al Hilal Omdurman! A ajuns pe locul 1 în campionatul din Rwanda după 8 victorii consecutive
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
L-a umilit pe Becali de față cu toți jucătorii, apoi l-a păcălit să...
iamsport.ro
L-a umilit pe Becali de față cu toți jucătorii, apoi l-a păcălit să îl lase să plece gratis la Rapid: 'Trădător! Ăla e dușmanul meu, nu ai cum să ții cu el'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!