Alex Dobre și Louis Munteanu, titulari în amicalul România – Canada! Surprize în primul 11 al lui Mircea Lucescu. Exclusiv

Naționala României va da piept, în această seară, cu reprezentativa Canadei, pe „Național Arena”, într-un meci de pregătire înaintea duelului cu Cipru, din preliminariile Campionatului Mondial. Mircea Lucescu pregătește câteva surprize, iar FANATIK a aflat cum ar putea arăta primul 11.

România – Canada, amical de foc pentru naționala lui Mircea Lucescu. Cum arată formula de start pregătită de selecționer

deși, în grupa preliminară, lucrurile nu arată excelent. România a suferit înfrângeri cu Austria și Bosnia, iar pentru a spera la calificare e nevoie de un parcurs lipsit de greșeli până la încheierea campaniei.

Meciul cu Canada reprezintă un adevărat test pentru naționala de seniori. Reprezentativa din America de Nord a venit la București cu jucători de clasă, obișnuiți cu partide tari, iar tricolorii își pot afla cu adevărat nivelul în fața unui adversar din afara spațiului european.

Mulți fotbaliști sunt indisponibili din cauza unor accidentări, iar cea mai mare problemă rămâne în defensivă. Radu Drăgușin și-a rupt ligamentele la genunchi în primăvară și încă nu s-a refăcut.

Mircea Lucescu îl aruncă în luptă pe Alex Dobre în România – Canada. Ce alte surprize a pregătit selecționerul în echipa de start

Selecționerul naționalei României mizează pe o formulă ofensivă pentru meciul cu Canada de pe „Național Arena”, iar Alex Dobre, jucătorul care a făcut senzație în tricoul Rapidului în Superliga, va fi titular în linia de atac. De asemenea, Mircea Lucescu s-a decis și va miza pe Louis Munteanu în centrul ofensivei.

Echipa aleasă de Mircea Lucescu pentru amicalul cu Canada: Moldovan – Rațiu, Burcă, Ghiță, Bancu – R. Marin, M. Marin – Man, Stanciu, Dobre – Munteanu.

, iar selecționerul a dat de înțeles că atacantul de la CFR Cluj va primi o șansă în această partidă. Rămâne însă de văzut dacă va miza pe continuitate sau pe forma bună prin care trece vârful ardelenilor în duelul cu Cipru din preliminarii.