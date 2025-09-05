Sport

Alex Dobre și Louis Munteanu, titulari în amicalul România – Canada! Surprize în primul 11 al lui Mircea Lucescu. Exclusiv

Cum arată primul 11 gândit de Mircea Lucescu pentru amicalul România - Canada. Alex Dobre și Louis Munteanu sunt titulari. Ce alte surprize a pregătit selecționerul.
Alex Bodnariu, Cristi Coste
05.09.2025 | 15:18
Echipa de start aleasă de Mircea Lucescu pentru amicalul România - Canada. Surprize mari

Naționala României va da piept, în această seară, cu reprezentativa Canadei, pe „Național Arena”, într-un meci de pregătire înaintea duelului cu Cipru, din preliminariile Campionatului Mondial. Mircea Lucescu pregătește câteva surprize, iar FANATIK a aflat cum ar putea arăta primul 11.

România – Canada, amical de foc pentru naționala lui Mircea Lucescu. Cum arată formula de start pregătită de selecționer

Tricolorii încă visează la o calificare istorică la Campionatul Mondial din 2026, deși, în grupa preliminară, lucrurile nu arată excelent. România a suferit înfrângeri cu Austria și Bosnia, iar pentru a spera la calificare e nevoie de un parcurs lipsit de greșeli până la încheierea campaniei.

Meciul cu Canada reprezintă un adevărat test pentru naționala de seniori. Reprezentativa din America de Nord a venit la București cu jucători de clasă, obișnuiți cu partide tari, iar tricolorii își pot afla cu adevărat nivelul în fața unui adversar din afara spațiului european.

Mircea Lucescu a avut mari bătăi de cap în momentul în care a alcătuit lotul de 26 de jucători. Mulți fotbaliști sunt indisponibili din cauza unor accidentări, iar cea mai mare problemă rămâne în defensivă. Radu Drăgușin și-a rupt ligamentele la genunchi în primăvară și încă nu s-a refăcut.

Mircea Lucescu îl aruncă în luptă pe Alex Dobre în România – Canada. Ce alte surprize a pregătit selecționerul în echipa de start

Selecționerul naționalei României mizează pe o formulă ofensivă pentru meciul cu Canada de pe „Național Arena”, iar Alex Dobre, jucătorul care a făcut senzație în tricoul Rapidului în Superliga, va fi titular în linia de atac. De asemenea, Mircea Lucescu s-a decis și va miza pe Louis Munteanu în centrul ofensivei.

Echipa aleasă de Mircea Lucescu pentru amicalul cu Canada: Moldovan – Rațiu, Burcă, Ghiță, Bancu – R. Marin, M. Marin – Man, Stanciu, Dobre – Munteanu.

Mircea Lucescu chiar a vorbit despre situația lui Louis Munteanu înainte de duelul cu Canada, iar selecționerul a dat de înțeles că atacantul de la CFR Cluj va primi o șansă în această partidă. Rămâne însă de văzut dacă va miza pe continuitate sau pe forma bună prin care trece vârful ardelenilor în duelul cu Cipru din preliminarii.

