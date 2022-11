Alex Dobrescu, primele declarații despre noua sa cucerire. Iubita lui este mai tânără cu 16 ani

Alex Dobrescu a făcut primele declarații despre noua sa cucerire, femeia cu care a înlocuit-o pe Cristina Cioran. Iubita lui este mai tânără cu 16 ani.

Alex Dobrescu, primele declarații despre noua sa cucerire

Diana este numele femeii care l-a făcut pe Alex Dobrescu să treacă la o nouă etapă în viața lui, după

Diferența de vârstă de 16 ani nu pare să îi deranjeze pe cei doi iubiți, care sunt foarte fericiți împreună, cel puțin dacă ar fi să ne luăm după imaginile de pe rețelele de socializare, unde postează mereu imagini în care se sărută pasional.

Alex Dobrescu recunoaște că a fost dragoste la prima vedere între el și Diana, noua lui iubită.

„Ea se numește Diana, e de ajuns, nu? Ne cunoaștem de ceva vreme și de mai puțină vreme ne cunoaștem mai bine.

Ea își dorește să machieze cunoscuți, astfel încât să îi facă necunoscuți. A fost dragoste la prima vedere”, a completat el”, a spus fostul iubit al Cristinei Cioran la Xtra Night Show.

este studentă, are 22 de ani și se cunosc de o săptămână. Diana este și make-up artist.

„Noi ne-am cunoscut acum o săptămână, prin prisma unor prieteni și asta a fost. Fac 22 de ani în curând, sunt studentă și make-up artist, cu asta mă ocup”, a spus tânăra.

Alex Dobrescu a vorbit despre relația cu Cristina Cioran

Alex Dobrescu a vorbit și despre separarea de Cristina Ciorba și a spus că relația dintre ei „nu a fost să fie”.

Deși erau aproape de căsătorie și au împreună un copil, cei doi au decis că este mai bine pentru ei să o ia fiecare pe drumul lui.

„Poate e întorsătura care trebuie. Nu a fost să fie. Nu sunt niște cauze pertinente, pur și simplu am pus pe foaie, am discutat ceea ce am făcut în cei doi ani de zile, cum ar merge în următorii ani, și mai bine decât să ne căsătorim, să o luăm fiecare pe drumul lui”, a mai spus acesta.