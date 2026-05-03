Sir Alex Ferguson a ajuns la spital înainte de Manchester United – Liverpool. Celebrului antrenor i s-a făcut rău pe Old Trafford

Sir Alex Ferguson (84 de ani) a acuzat o stare de rău înainte de meciul Manchester United - Liverpool. Fostul mare antrenor a fost transportat imediat la spital.
Traian Terzian
03.05.2026 | 18:12
O prezență constantă pe Old Trafford la partidele susținute de Manchester United, Alex Ferguson se afla la stadion și pentru duelul cu Liverpool când i s-a făcut rău. El a fost transportat de urgență la spital, iar veștile de acolo sunt unele pozitive.

Deși a ajuns la o vârstă venerabilă, Alex Ferguson foarte rar ratează vreun meci al lui Manchester United. Și așa s-a întâmplat și duminică, 3 mai, când a venit pe Old Trafford pentru a urmări întâlnirea cu Liverpool, din etapa a 35-a din Premier League.

În timp ce se afla la stadion în așteptarea începerii jocului, fostul mare antrenor a început să se simtă rău și a fost transportat de urgență la spital. Sky Sports a anunțat că scoțianul este conștient, dar a fost supus unor controale de precauție.

Surse din cadrul clubului Manchester United au precizat că starea de sănătate a lui Alex Ferguson este bună în acest moment și se speră să nu fie vorba despre nimic grav, astfel încât acesta va putea fi externat cât mai repede posibil.

Alex Ferguson, probleme delicate în 2018

Nu este pentru prima dată când Alex Ferguson se confruntă cu probleme medicale. El a depășit o perioadă extrem de dificilă în urmă cu 8 ani, atunci când a fost plasat în comă indusă în urma unei hemoragii cerebrale.

Din fericire, fostul tehnician scoțian a trecut cu bine peste acea perioadă, s-a recuperat din toate punctele de vedere și nu a rămas cu schele. Astfel, el a putut să continue să vină pe Old Trafford, stadionul pe care a cunoscut cele mai mari succese.

Palmaresul fantastic al lui Alex Ferguson

Fără doar și poate cel mai de succes antrenor din istoria lui Manchester United, Alex Ferguson este considerat unul dintre cei mai mari tehnicieni din toate timpurile. El a scris istorie în cei 27 de ani petrecuți pe banca ”diavolilor roșii”, până la retragerea din 2013.

Ferguson a condus-o pe Manchester United în 1.499 de meciuri și a cucerit nu mai puțin de 38 de trofee. Printre acestea două Ligi ale Campionilor, o Supercupă a Europei, un Campionat Mondial al Cluburilor și 13 titluri în Premier League.

Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
