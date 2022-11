Alex Ioniță, abordare surprinzătoare după FCSB – Rapid 3-1: “Aveam nevoie de această înfrângere”

Rapid nu a reușit să repete performanța din meciul tur, atunci când o învingea pe FCSB cu 2-0. , iar roș-albaștrii s-au impus cu 3-1. Alex Ioniță a mărturisit că giuleștenii aveau nevoie de un duș rece pentru a reveni cu picioarele pe pământ.

Alex Ioniță, resemnat după FCSB – Rapid 3-1: „Aveam nevoie de această înfrângere”

Rapid a pierdut teren în fața celor de la Farul, după înfrângerea cu FCSB de pe Arena Națională. , Rapid a pierdut cu 3-1 după un joc slab colectiv al echipei. Alex Ioniță, care s-a aflat timp de 58 de minute pe gazon în derby, este de părere că giuleștenii aveau nevoie de un astfel de eșec.

ADVERTISEMENT

„Un meci slab făcut de noi, ne doream să câștigăm, dar acesta este rezultatul final, trebuie să acceptăm. Vom analiza mâine, vom vedea ce am greșit și trebuie să ne revenim. Poate aveam nevoie de această înfrângere ca să ne trezim puțin și să jucăm mai bine în meciurile următoare.

Nu se pune problema să îi fi subestimat, ne-am dorit foarte mult să câștigăm. Ne pare rău pentru suporteri, pentru noi, dar trebuie să acceptăm înfrângerea. Dacă am câștigat ultimele meciuri, poate aveam nevoie de această înfrângere”, a spus Alex Ioniță.

ADVERTISEMENT

Alex Ioniță, drastic după eșecul cu FCSB: „Nu am făcut niciunul nimic”

Alexandru Ioniță a continuat să tragă concluziile după meciul cu FCSB și consideră că vina aparține întregii echipe. „În seara aceasta, nu am făcut niciunul nimic.

Toți am jucat la fel de slab. Indiferent că unul joacă mai bine sau unul joacă mai slab, trebuie să ne susținem și să dăm totul pe teren”, a declarat Alex Ioniță la finalul meciului.

ADVERTISEMENT

Alexandru Albu, dezamăgit după FCSB – Rapid 3-1: „Ne-am bătut singuri”

Alexandru Albu este de părere că în anumite momente Rapidul a fost peste FCSB, însă nu a fost suficient. Mijlocașul giuleștenilor consideră că greșelile din apărare au fost decisive.

„Am început bine meciul, am dat și gol din păcate a fost ofsaid. Au fost niște greșeli clare. Trebuie să o luăm ca pe un duș rece, să ridicăm capul în pământ și de mâine să mergem la treabă pentru că urmează două meciuri foarte importante. O să analizăm.

ADVERTISEMENT

Am început bine meciul, ne-au bătut prin greșelile noastre, practic ne-am bătut singuri. N-a fost să fie în seara asta. De mâine capul sus, o luăm ca pe un duș rece și la treabă. Am început bine a doua repriză, am avut câteva ocazii, am fost peste ei, am reușit să înscriem, dar atât”, a declarat Alexandru Albu.