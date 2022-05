Alex Ioniță, atac virulent la adresa lui Dan Petrescu: ”Am pierdut foarte mult timp. Nu am înțeles niciodată de ce m-a vrut acolo”

Fotbalistul de 27 de ani , după o perioadă de suspendare după ce a fost implicat într-un scandal de dopaj.

Dan Petrescu, atacat de Alex Ioniță

Alex Ioniță a avut mai tot timpul o la CFR Cluj cu Dan Petrescu și îl atacă în termeni duri pe tehnicianul ardelenilor că nu a știut să profite de calitățile sale și l-a marginalizat tot timpul.

”Am trei titluri, dar nu am jucat atât de mult pe cum mi-aș fi dorit. Am pierdut foarte mult timp. Și cu transferul la CFR, poate că nu am fost atât de inspirat, dar nu știi dinainte ce îți oferă viitorul.

Poate dacă alegeam să mai rămân la Astra… Da, și la Universitatea Craiova la fel. După care am vrut să revin la Rapid, nu s-a putut și am fost suspendat. Stilul de joc al lui Dan Petrescu era total diferit față de ce puteam eu să ofer.

Nu am înțeles niciodată de ce m-a vrut acolo și nu aveam niciodată cum să mă integrez, pentru că nu făceam decât să alerg și nu îmi puneam în evidență calitățile mele. Și atunci făceam faza defensivă, doar că nu mai aveam reușite și nu eram apreciat doar cu ceea ce făceam”, a declarat Ioniță, la emisiunea .

Fără explicații pentru finalul modest de sezon al Rapidului

Mijlocașul rapidist nu înțelege de ce echipa pregătită de Adrian Mutu a avut un final atât de slab și a ratat primele două locuri în play-out și, implicit, barajul pentru ultimul loc de Conference League.

”La fel ca şi în campionatul regulat, am avut un final modest în play-out. Ne aşteptam să prindem play-off-ul şi din vina noastră l-am ratat. Aşa şi cu play-out-ul, trebuia să-l câştigăm şi tot din vina noastră nu am reuşit.

Chiar nu pot să înţeleg. Ok, în campionat am avut acea serie de meciuri terminate la egalitate, în care nu am reuşit să ne desprindem ca să rămânem pe un loc de play-off, iar acum am început foarte bine şi la fel cu ultimele trei meciuri am stricat totul.

Sincer, m-am gândit foarte mult şi nu reuşesc să-mi găsesc nicio explicaţie. Aştept să ne întoarcem la antrenamente şi să ne explice domnul Mutu ce s-a întâmplat pentru că eu chiar nu pot să-mi explic”, a încheiat Alex Ioniță.

Dan Petrescu, replică pentru Alex Ioniță: ”El nu prea a jucat cu nimeni”

Tehnicianul campioanei CFR Cluj, Dan Petrescu, i-a răspuns lui Alex Ioniță și recunoaște că nu a avut suficientă răbdare cu jucătorul de un milion de euro. De altfel, chiar Petrescu a fost cel care a cerut conducerii clubului să-l împrumute pe fotbalist.

”El nu prea a jucat deloc cu nimeni. Acum arată bine, a jucat excelent la Rapid, mai ales în ultimele meciuri. Mi-a plăcut ce am văzut. L-am dorit toți la CFR, dar nu a avut evoluțiile pe care le așteptam. Poate trebuia să avem mai multă răbdare cu el”, a spus Dan Petrescu, la .