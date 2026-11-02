Sport

Alex Ioniță, copleșit de gestul chinezilor! Mesaj emoționant după calificarea în finala Cupei: „Nu voi uita niciodată ce am simțit!”

Cristian Măciucă
02.11.2026 | 09:10
Alex Ionita coplesit de gestul chinezilor Mesaj emotionant dupa calificarea in finala Cupei Nu voi uita niciodata ce am simtit
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Alex Ioniță, copleșit de gestul chinezilor! Mesaj emoționant după calificarea în finala Cupei: „Nu voi uita niciodată ce am simțit!”. FOTO: Colaj Fanatik, Facebook Alex Ioniță
Alexandru Ioniță II a avut un mesaj emoționant pentru suporterii lui Yunnan Yukun, după ce aceștia i-au dedicat o scenografie impresionantă la semifinala Cupei Chinei, câștigată cu 4-3 în fața lui Dalian Yingbo
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Alexandru Ioniță II (31 de ani) trăiește clipe de vis în China. Fostul jucător al Rapidului s-a calificat cu Yunnan Yukun în finala Cupei Chiniei, după o victorie de senzație, scor 4-3, împotriva lui Dalian Yingo, echipă la care evoluează și Nicolae Stanciu (33 de ani). Dincolo de acest succes, Ioniță a fost protagonistul unui moment emoționant, după ce suporterii i-au pregătit o scenografie specială.

Alexandru Ioniță II, mesaj superb după surpriza pregătită de chinezi: „Ați ajuns direct la inima mea!”

Alexandru Ioniță II a cucerit inimile suporterilor lui Yunnan Yukun. Fotbalistul român a avut parte de o surpriză impresionantă în tribune, acolo unde fanii i-au dedicat o scenografie spectaculoasă, prezentându-l drept „Magicianul Platoului”.

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Gestul chinezilor nu a rămas fără răspuns. La scurt timp după calificarea în finala Cupei Chinei, Alex Ioniță a publicat pe pagina sa de Facebook mai multe fotografii, însoțite de un mesaj în limba engleză, prin care și-a exprimat recunoștința față de suporterii echipei la care joacă și un alt român, stoperul Andrei Burcă (33 de ani).

„Se spune că un loc devine acasă atunci când oamenii te fac să simți că ești așteptat. Când am ajuns în China, nu știam la ce să mă aștept. Nu m-ați întâmpinat cu întrebări, ci cu brațele deschise și m-ați susținut necondiționat încă din prima clipă.

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Scenografia pe care ați pregătit-o pentru mine a ajuns direct la inima mea. Mă numiți ‘Magicianul Platoului’, dar adevărata magie ați făcut-o voi, în tribune. Nu voi uita niciodată ce am simțit când am văzut-o. Sunt atât de fericit că am ajuns împreună în finala Cupei Chinei. În calitate de căpitan al vostru, vă promit că voi da totul pentru voi până în ultima secundă. Vă voi prețui pentru tot restul vieții. Vă mulțumesc, vă iubesc, Yunnan!”, a scris Alexandru Ioniță II pe Facebook.

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Alexandru Ioniță II și Andrei Burcă, în finala Cupei Chinei după un meci „thriller” cu Nicolae Stanciu

 

Yunnan Yukun a obținut calificarea în ultimul act al Cupei Chinei după un adevărat thriller cu șapte goluri și două eliminări. Nicolae Stanciu a înscris un gol spectaculos pentru Dalian Yingbo, ducând scorul la 3-2 în minutul 48, însă Alexandru Ioniță II a contribuit decisiv la revenirea gazdelor. Fostul rapidist a oferit pasa de gol pentru reușita de 3-3, după un corner executat în minutul 56.

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În cele din urmă, Yunnan Yukun s-a impus cu 4-3, iar Alexandru Ioniță II și Andrei Burcă au câștigat duelul românilor și și-au asigurat prezența în marea finală.

  • 7 goluri și 16 assist-uri are Alexandru Ioniță II în 32 de meciuri în acest sezon în China
  • 750.000 de euro e cota fostului rapidist, conform site-ului transfermarkt.com
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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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