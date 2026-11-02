Alex Ioniță, copleșit de gestul chinezilor! Mesaj emoționant după calificarea în finala Cupei: „Nu voi uita niciodată ce am simțit!”

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Alexandru Ioniță II (31 de ani) trăiește clipe de vis în China. Fostul jucător al Rapidului s-a calificat cu Yunnan Yukun în finala Cupei Chiniei, după o victorie de senzație, scor 4-3, împotriva lui Dalian Yingo, echipă la care evoluează și Nicolae Stanciu (33 de ani). Dincolo de acest succes, Ioniță a fost protagonistul unui moment emoționant, după ce suporterii i-au pregătit o scenografie specială.

Alexandru Ioniță II, mesaj superb după surpriza pregătită de chinezi: „Ați ajuns direct la inima mea!”

Alexandru Ioniță II a cucerit inimile suporterilor lui Yunnan Yukun. Fotbalistul român a avut parte de o surpriză impresionantă în tribune, acolo unde fanii i-au dedicat o scenografie spectaculoasă, prezentându-l drept „Magicianul Platoului”.

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Gestul chinezilor nu a rămas fără răspuns. La scurt timp după , Alex Ioniță a publicat pe pagina sa de Facebook mai multe fotografii, însoțite de un mesaj în limba engleză, prin care și-a exprimat recunoștința față de suporterii

„Se spune că un loc devine acasă atunci când oamenii te fac să simți că ești așteptat. Când am ajuns în China, nu știam la ce să mă aștept. Nu m-ați întâmpinat cu întrebări, ci cu brațele deschise și m-ați susținut necondiționat încă din prima clipă.

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Scenografia pe care ați pregătit-o pentru mine a ajuns direct la inima mea. Mă numiți ‘Magicianul Platoului’, dar adevărata magie ați făcut-o voi, în tribune. Nu voi uita niciodată ce am simțit când am văzut-o. Sunt atât de fericit că am ajuns împreună în finala Cupei Chinei. În calitate de căpitan al vostru, vă promit că voi da totul pentru voi până în ultima secundă. Vă voi prețui pentru tot restul vieții. Vă mulțumesc, vă iubesc, Yunnan!”, a scris Alexandru Ioniță II pe Facebook.

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Alexandru Ioniță II și Andrei Burcă, în finala Cupei Chinei după un meci „thriller” cu Nicolae Stanciu

Yunnan Yukun a obținut calificarea în ultimul act al Cupei Chinei după un adevărat thriller cu șapte goluri și două eliminări. Nicolae Stanciu a înscris un gol spectaculos pentru Dalian Yingbo, ducând scorul la 3-2 în minutul 48, însă Alexandru Ioniță II a contribuit decisiv la revenirea gazdelor. Fostul rapidist a oferit pasa de gol pentru reușita de 3-3, după un corner executat în minutul 56.

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În cele din urmă, Yunnan Yukun s-a impus cu 4-3, iar Alexandru Ioniță II și Andrei Burcă au câștigat duelul românilor și și-au asigurat prezența în marea finală.