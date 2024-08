Alex Ioniță, dezvăluiri uluitoare din perioada FC Koln: „Aveam liber la petreceri, berea era la discreție în vestiar!”

Alex Ioniță a făcut dezvăluiri în direct la „Suflet de rapidist” . Fostul mare atacant al Rapidului a povestit condițiile de lux din Germania, dar și faptul că fotbaliștii nemților aveau bere la discreție în vestiar, inclusiv în timpul meciurilor.

Alex Ioniță, dezvăluiri uluitoare din perioada FC Koln: „Te duceai în mod organizat cu echipa la club”

Alex Ioniță a semnat cu FC Koln în iulie 2010. Nemții le plăteau celor de la Rapid suma de 2,5 milioane de euro în schimbul fostului atacant român. După un sezon și jumătate, , ulterior fiind transferat definitiv de giuleșteni.

În direct la „Suflet de rapidist”, Alex Ioniță a povestit că după meciuri putea merge în mod organizat în club alături de restul echipei. „(n.r. nu îți zicea nimeni să te duci să te odihnești, să mănânci?) Nu există așa ceva.

Aveai derogare din partea clubului după meci, mai ales când era bine, organizat de club, clubul suna la un restaurant, la club. Te duceai în mod organizat cu toată echipa. Cine nu voia să meargă nu era nicio problemă”, a povestit Alex Ioniță.

„Aveai bere în vestiar. Erai ca la hotel, aveai tot ce vrei”

Alex Ioniță a adunat 9 partide pentru FC Koln în Bundesliga și Cupa Germaniei, însă fără să marcheze vreun gol. Fostul atacant român, actualmente antrenor la Rapid U18, a dezvăluit că jucătorii nemților aveau bere la discreție atât în vestiar, cât și la antrenamente.

„Voiau să te ajute, să îți ofere tot ce ai nevoie. Nu exista să apari în ziare că ai intrat în club. Era incredibil. Nu conta dacă beai o bere. Aveai bere în vestiar. Atât după meci, cât și la antrenament.

Sauna funcționa de luni până joi, îți spun sincer. Cel puțin seniorii, intrau în saună fără niciun fel de problemă, după care ieșeau, beau bere. Acolo erai ca la hotel, aveai tot ce vrei.

„Ce am găsit acolo încă nu a apărut în România”

Noi ajungeam la 8, 9 dimineața și plecam pe la 16, 17 seara. Aveai tot, camere de odihnă, tratamente de refacere. Ce am găsit acolo încă nu a apărut în România. În România nu există mentalitate și responsabilitate.

Ești jucător profesionist, nu cred că are cineva vreo problemă dacă după un antrenament de intensitate faci o refacere bună și bei o bere. Nu cred că e o problemă.

Am întâlnit jucători care beau și mai mult de 4 beri în Germania. Dar dădeau 20 de goluri pe an, nu le ziceau nimeni nimic. Nu te afectează această libertate, dar nu mai ai control asupra a ceea ce faci. Am fost singur acolo și e foarte greu”, a explicat Alex Ioniță, la „Suflet de rapidist”.

