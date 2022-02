Alex Ioniță, eroul Rapidului în remiza cu Sepsi! Fotbalistul giuleștenilor a marcat primul gol după ridicarea suspendării pentru dopaj

La finalul lui 2020, , Takayuki Seto și Kehinde Fatai au fost implicați într-un scandal „monstru” de dopaj. În urma acestui scandal, Ioniță și Fatai au primit un an de suspendare, iar Takayuki opt luni.

Totul a pornit de la faptul că cei trei fotbaliști au făcut anumite substanțe (vitamine), intravenos, la o clinică de specialitate. Alex Ioniță a fost singurul care a recunoscut faptul că a folosit o terapie de vitaminizare interzisă, însă, ulterior, și-a retras declarația.

În luna septembrie a anului trecut, Rapid l-a transferat pe Alex Ioniță, deși încă era suspendat.

Alex Ioniță, eroul Rapidului în remiza cu Sepsi

În , Alex Ioniță a fost introdus pe teren în minutul 71, în locul lui Antonio Sefer, la scorul de 0-1. Deși meciul părea că se îndreaptă către o victorie a oaspeților, având în vedere că Rapid evolua în inferioritate numerică, după eliminarea lui Alexandru Albu, Ioniță a reușit să înscrie golul egalizator, în minutele de prelungire.

Acesta a fost primul gol marcat de Alex Ioniță, după ridicarea suspendării pentru dopaj. Precedenta reușită data din 17 iulie 2020, când izbutea să marcheze în partida Gaz Metan – Astra, 0-4.

Alex Ioniță, fericit după golul marcat în Rapid – Sepsi 1-1

La finalul meciului, Alex Ioniță s-a declarat fericit pentru reușita din meciul cu Sepsi. Totodată, susține că nu și-a pierdut speranța de a termina sezonul regulat în primele șase echipe.

„Având în vedere ce s-a întâmplat etapa trecut (n.r. Alexandru Ioniță a intrat la pauza meciului cu Voluntari și a fost înlocuit după 20 de minute), golul acesta era cel mai bun răspuns pe care puteam să-l dau.

Trebuia să mai am și eu puțin noroc, pentru că am trecut prin multe. Mă bucur că am rămas pozitiv în tot acest timp. Îmi doream foarte mult să marchez, bine că am putut să egalăm, am mai pus un punct, ne îndepărtăm de play-off, dar nu ne-am pierdut speranța”, a spus Alex Ioniță, la finalul partidei cu Sepsi.

Rapid speră să se califice în play-off

Deși este o nou-promovată, Rapid speră să se calificie în play-off. În acest moment, trupa lui Mihai Iosif se află pe locul 7 din Casa Pariurilor Liga 1, cu 36 de puncte obținute după 26 de meciuri jucate.

În următoarea partidă de campionat, giuleștenii o vor întâlni, în deplasare, pe campioana CFR Cluj. Meciul este programat duminică, 20 februarie, la ora 19:55.

100.000 de euro este cota lui Alex Ioniță, conform transfermarkt.com

9 prezențe a bifat Alex Ioniță, în acest sezon, pentru Rapid