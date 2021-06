Alex Ioniţă, în depresie din cauza suspendării pentru dopaj: “Nu voiam să ies din casă!”

Alex Ioniță este împrumutat de către CFR Cluj la Astra Giurgiu și mai are un an și jumătate contract cu ardelenii. Jucătorul ar putea reveni pe teren la finalul verii, după ce își termină perioada de suspendare.

Extrema dreapta a fost , alături de Kehinde Fatai și Takayuki Seto, cei trei fiind suspendați de către ANAD pentru că au încălcat regulamentele WADA, chiar dacă nu au consumat substanțe interzise.

Alex Ioniță, mărturisire emoționantă despre perioada suspendării: „Mi-au spus că am simtome de depresie”

Alex Ioniță un an de zile, iar sancțiunea sa este în vigoare până la 30 septembrie 2021, ceea ce l-a dus în pragul depresiei, așa cum a recunoscut-o chiar el, deși acum încearcă să vadă și partea bună: „Cred că e un lucru bun ce mi s-a întâmplat, altfel nu realizam ce am avut şi ce am pierdut. Am fost pe la doctor pentru că nu mă simţeam bine, mă simţeam tot timpul obosit, nu voiam să ies din casă, nu aveam chef să fac nimic. Mi-au spus că am simptome de depresie”, a surprins fotbalistul.

Deși se află în continuare sub contract cu CFR Cluj, Ioniță e conștient că îi va fi greu să mai joace la campioana României și vrea să se întoarcă la prima iubire, Rapid: „Mi-aş dori foarte mult să joc pe noul stadion. Poate aşa a fost să fie, să fiu suspendat şi să am o şansă în plus să mă întorc la Rapid”, a fost declarație de dragoste a jucătorului pentru giuleșteni.

Cu toate astea, Ioniță ia în calcul și revenirea în Gruia, deși a jucat ultima partidă oficială pe data de 26 septembrie 2020, împotriva lui Viitorul Constanța: „Mi-aş dori să continui şi la CFR. Trebuie să lupt pentru mine, pentru că nimeni nu o s-o facă, chiar dacă sunt oameni răi în jurul echipei…”, a spus fotbalistul pentru .

Rapid e interesată de împrumutul lui Alex Ioniță: „La noi va avea ușile deschise 100%”

Deși nu a mai jucat un meci de fotbal și nu s-a mai antrenat organizat de aproape un an de zile, Rapid e gata oricând să îi întindă o mână de ajutor, mai ales după promovarea în Casa Pariurilor Liga 1: „Suntem foarte interesați de Alex Ioniță, dar după perioada de suspendare. Îl așteptăm, dacă e undeva unde poate să renască, aici e locul. Poate peste un an. Ne putem ajuta reciproc, la noi va avea ușile deschise 100%”, a declarat patronul alb-vișiniilor, , pentru Digi Sport.

Mijlocașul ofensiv a crescut în Parcul Pro Rapid încă de la vârsta de șase ani și a debutat în Liga 1 la echipa mare pe 21 mai 2011, într-un meci împotriva lui FC Brașov. Ioniță a jucat între 2011 și 2014 pentru Rapid, unde a strâns 28 de meciuri și șase goluri, trei pase decisive, iar în ianuarie 2014 a fost cumpărat de Astra Giurgiu pentru 500.000 de euro.

În 2018, ajungea în cel mai bun moment al carierei și era evaluat de transfermarkt la 1,5 milioane de euro, iar Ioan Niculae îl ceda la CFR Cluj pentru un milion de euro. După doar un an în Gruia, a fost împrumutat pe rând la Universitatea Craiova și Astra Giurgiu.

Cota lui Ioniță a suferit o cădere uriașă. Valorează doar 100.000 de euro

Deși în urmă cu trei ani era evaluat la 1,5 milioane de euro, cota lui Alex Ioniță s-a prăbușit în urma scandalului de dopaj și a ajuns la un minim istoric: 100.000 de euro, la fel ca în perioada în care era doar un junior. Patronul Ioan Niculae pe jucător că a „turnat” la comisia ANAD: „Ioniță trebuia să se gândească foarte bine ce consecințe pot avea declarațiile sale date în fața Comisiei. Dacă s-a dus acolo și a spus ca un nerod verzi și uscate, așa cum probabil a fost învățat, nu va scăpa ușor, așa cum crede el! Îl avertizez public că, în cazul în care o să fie găsit vinovat, noi îl vom da în judecată pentru recuperarea banilor pe care i-am dat pe el. Astra nu are nicio vină. El a intrat în belelele astea din cauza lui”, spunea omul de afaceri înainte să fie condamnat la închisoare.

Fotbalistul a încercat să compenseze lipsa jocurilor cu antrenamente individuale la școala de fotbal a lui , după ce contractul său a fost suspendat de Astra Giurgiu și a ținut să îi răspundă patronului: „Cel mai mult mă intrigă că am văzut că minciuna a devenit virtute. Am fost făcut turnător, de parcă trebuia să mint în legătură cu evenimentele din dosar. Sunt un tânăr care a învățat să își asume greșelile. Am învățat că în viață sunt efecte ale deciziilor pe care le luăm. Nu am de gând să mint, cu orice risc”, a spus clar și răspicat jucătorul.

Scandalul de dopaj a izbucnit în luna septembrie, când clinica Cronos Med a postat fotografii cu cei trei jucători în timp ce le erau injectate vitamine. Această întâmplare nu ar fi produs niciun scadaj dacă ar fi fost respectat dozajul de 100 de miligrame administrate intravenos la un interval de 12 ore, ceea ce se pare că nu s-a întâmplat în cazul jucătorilor Astrei Giurgiu.