Alex Ioniță, mentor pentru Rareș Ilie la Rapid: „Să învețe din lucrurile greșite pe care le-am făcut eu!”

a revenit la Rapid după suspendarea record de la Astra Giurgiu, iar mijlocașul a început să își recupereze din forma care i-a adus transferul la Koln, în Bundesliga.

Alex Ioniță îi prevede un viitor strălucit lui Rareș Ilie: „Va ajunge departe”

Alex Ioniță și sunt doi dintre cei mai apreciați jucători ai Rapidului în Casa Pariurilor Liga 1, iar cei doi se găsesc cu ochii închiși pe teren: „Nu îl cunoaşteam dinainte pe Rareş. De când am ajuns la Rapid şi am început să joc cu el, a venit de la sine”.

Fostul jucător al lui CFR Cluj a dezvăluit care sunt calitățile lui Rareș Ilie și cum îl ajută și pe el să își ridice nivelul: „Pur şi simplu ne înţelegem, e un jucător care intră în combinaţii, da pasă şi pleacă, îmi e uşor şi mie”.

Din punctul său de vedere, mijlocașul ofensiv de 18 ani poate ajunge fotbalist mare dacă îi va asculta pe colegii săi mai experimentați: „E mult mai mic decât mine, are tot viitorul în faţă şi are colegi precum Săpunaru, pe care cu siguranţă, dacă îi va asculta, va ajunge departe”.

De ce i-a lăsat Alex Ioniță tricoul cu numărul 10 lui Rareș Ilie: „El sper să învețe din lucrurile greșite pe care le-am făcut eu”

Alex Ioniță a suferit o cădere de meteorit și îi atrage atenția lui Rareș Ilie: „(n.r. – Îţi aminteşte de ţine Rareş Ilie?) Da, dar eu nu mai pot să dau timpul înapoi, ce a fost a fost. Doar că el sper să înveţe din lucrurile greşite pe care le-am făcut eu”.

Jucătorul de 27 de ani a renunțat la ideea de a purta tricoul cu numărul zece și nu a vrut să îi ia plăcerea lui Rareș Ilie: „Când am venit la Rapid, eram indecis ce număr voi purta. Toată lumea îmi spunea să iau numărul 10, dar ştiam că îl poartă Rareş Ilie şi mi-am adus aminte de mine.

La 18 ani şi eu am avut numărul 10 şi mă bucuram foarte mult în momentul ăla şi nu am vrut să îi răpesc această plăcere şi consider că merită să-l poarte. Are tot viitorul înainte”.

Alex Ioniță și-a regăsit pofta de joc la Rapid: „Mă simt foarte împlinit și fericit”

Alexandru Ioniță II e fericit că a ales să se întoarcă la Rapid și asta se vede și în jocul său: „Nu este plăcere mai mare decât să faci ce îţi place şi mai ales unde îţi place. Eu mereu mi-am dorit să joc la Rapid şi ăsta e un atuu pentru mine”.

Ioniță vrea să continue și din vară la Rapid, însă se gândește și la un transfer important în carieră: „Mă simt foarte împlinit şi fericit când joc pentru Rapid şi sper să continui aici în următoarea perioadă, după care, ca oricare, vreau să fac pasul la mai bine, dar acum vreau să mă bucur de momentul acesta”, a declarat acesta pentru .