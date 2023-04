Alex Ioniță, mesaj pentru Adi Mutu după Sepsi – Rapid 2-0: „Are tot dreptul să nu mă bage să joc”

Rapid în a treia etapă a play-off-ului din SuperLiga. Giuleștenii au avut șansa de a înscrie prin Cristian Săpunaru în prelungirile partidei, însă căpitanul echipei conduse de Adrian Mutu a ratat din lovitură de la 11 metri.

Alex Ioniță, resemnat după Sepsi – Rapid: „Nu am o scuză”

În altă ordine de idei, Sepsi a izbutit să o învingă pentru prima oară pe Rapid. Covăsnenii au spart gheața după golurile marcate de Tudorie și Ștefănescu. Alex Ioniță, autorul celei mai mari ocazii pentru giuleșteni la Sf. Gheorghe, nu-și explică perioada slabă pe care o traversează echipa sa.

„Am jucat foarte slab. Îmi pare rău pentru suporterii care au venit atâția kilometri. Nu e ca și cum nu ne dorim să câștigăm, dar cred că suntem într-un moment cel puțin cu Farul și meciul acesta în care nu ne regăsim sub nicio formă. Suntem cu toții într-un moment mai dificil.

Cel puțin eu nu reușesc să marchez de foarte multă vreme. Am mai reușit să dau pase de gol, dar nu am o scuză. Trebuia să marchez. Sper că în viitor să-mi ajut echipa, atunci când voi avea șansa.

Îmi doresc să-mi ajut echipa, să marchez. Nu pot să-mi explic momentan. Trebuie să analizăm. Nu e ca și cum nu-mi doresc, dar atât pot momentan, ăsta sunt, îmi pare rău. (n.r. Adrian Mutu) Are toate motivele să nu mă bage să joc acum. Când n-am fost să-l salut am considerat că am avut dreptate atunci pentru că am jucat bine. Acum are tot dreptul să nu mă bage să joc pentru că am jucat foarte slab”, a declarat Alex Ioniță, la finalul partidei.

Rapid pierde teren în lupta pentru cupele europene: „Nu ne ridicăm la nivelul așteptărilor”

După înfrângerea de la Sf. Gheorghe, Rapid se află în pericol de a rata . Echipa giuleșteană se află la șase puncte de locul 3 ocupat de FCSB care asigură prezența la barajul pentru accederea în preliminariile Conference League.

„Nu ne-am creat destule ocazii. Am avut o singură ocazie mai clară de gol în afară de penalty. Cea în care nu am fost inspirat, nu am făcut preluarea destul de repede. Nu am adus mingea în fața porții ca să poată marca. (n.r. Marko Dugandzic) Nu l-am ajutat. Am încercat să jucăm ceea ce ne-a cerut dânsul (n.r. Mutu), dar noi nu suntem atât de inspirați.

Ne doream cupele europene, mai mult de atât, având în vedere condițiile pe care le avem, echipa, galeria. Din păcate, nu ne ridicăm la nivelul așteptărilor în aceste două meciuri cu Farul și Sepsi.

Eu consider că am făcut meciuri foarte bune de-a lungul campionatului. Poate avem un trac ca și sezonul trecut atunci când a trebuit să câștigăm play-out-ul, atunci când încercăm să îndeplinim un obiectiv mai măreț nu reușim”, a mai spus Alex Ioniță.

Alex Ioniță le ia apărarea suporterilor Rapidului: „Au tot dreptul”

de la Sf. Gheorghe. Giuleștenii au mers în partea de teren în care se aflau suporterii „alb-vișiniilor” și au întârziat partida cu 5 minute, timp în care au cântat și au aplaudat alături de galerie.

În minutul 15 al partidei, o parte dintre suporterii Rapidului au părăsit stadionul de la Sf. Gheorghe. Totul din cauza faptului că o parte din suporterii rapidiști veniți la Sf. Gheorghe nu au putut intra pe stadion din cauza numărului mic de bilete alocat de gazde. Liviu Ungurean, liderul galeriei „alb-vișinii” în exclusivitate pentru FANATIK.

„Nu au fost decât câțiva suporteri pentru că în timpul meciului au ieșit ceilalți din păcate. Au tot dreptul să facă acest lucru”, au fost cuvintele lui Alex Ioniță.