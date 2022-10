Rapid București și-a respectat statutul de favorită și s-a impus cu 2-0 în fața formației lui Marius Măldărășanu. Alex Ioniță a pasat decisiv la primul gol al giuleștenilor marcat cu .

Alex Ioniță, savuros după victoria Rapidului cu Hermannstadt: „De puține ori ies de pe teren fără să mă doară ceva”

Alex Ioniță a vorbit la finalul partidei de la Sibiu despre duelurile tari pe care le-a avut pe durata meciului cu Mino Sota, mijlocașul japonez de la Hermannstadt. Totuși, fotbalistul Rapidului a scăpat fără să fie lovit, și chiar a reușit să paseze decisiv la primul gol al giuleștenilor.

„Am început să am marcaj om la om, dar nu e o problemă. Sunt puține dățile când ies de pe teren fără să mă doară ceva. De data asta sunt ok.

Am încercat să îl blochez și eu, a încercat să mă blocheze și el. Mă bucur că am contribuit la primul gol, execuția lui Emmers a fost foarte frumoasă”, a declarat Alex Ioniță, după meciul cu Hermannstadt.

Alex Ioniță, obiective mărețe la Rapid: „Vreau să câștigăm Cupa”

Rapidul a pierdut surprinzător în urmă cu 2 etape, . Alex Ioniță este convins că este normal să apară și rezultate mai puțin bune.

Mijlocașul rapidist țintește spre câștigarea Cupei României Betano. Primul pas este meciul cu CSC Dumbrăvița de marți, 18 octombrie, ora 18:15. „Avem meciul de Cupă pe care îl tratăm la fel de serios. E normal să avem și evoluții mai puțin bune, dar încercăm să ne facem treaba cât mai bine. Ne bucurăm că am câștigat cele trei puncte.

Sperăm să câștigăm meciul cu Dumbrăvița. Vrem să mergem cât mai departe în Cupă sau chiar să o câștigăm. Mă bucur că am reușit să ne menținem între primele locuri. Când jucăm ca o echipă, e greu să ne învingă cineva. La meciul cu Chindia nu am intrat foarte concentrați. Când joci în doi-trei oameni, e greu să reușești. În seara asta am făcut o treabă foarte bună toți”, a mai spus Alex Ioniță.

Adrian Mutu, mulțumit după victoria cu Hermannstadt: „Am jucători de valoare”

Adrian Mutu și-a felicitat fotbaliștii pentru felul în care s-au prezentat pe stadionul de la Sibiu. Deși partida a fost echilibrată, tehnicianul giuleștenilor s-a declarat mulțumit la finalul meciului.

„Am jucători de valoare și au demonstrat asta prin execuții și pase precise. Atunci când faci un joc ca al nostru și când întâlnești adversari care se închid, apar și riscuri. Normal că rămânem cu doar doi fundași centrali și riști asumat să fi prins pe contraatac.

Mă bucur pentru că am reușit să le oferim suporterilor un motiv de bucurie. „Trebuie să fim precauți și pragmatici, pentru că fotbalul e imprevizibil și mai este mult de muncă. Mergem înainte, știm ce avem de făcut!”, au fost cuvintele lui Adrian Mutu la finalul partidei cu Hermannstadt.