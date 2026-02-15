Alex Ișfan, gol de autor în Farul – Rapid! L-a ridiculizat pe Pașcanu și a finalizat elegant. Video

ADVERTISEMENT

Duelul dintre , din etapa cu numărul 27 a SuperLigii, a oferit spectacolul așteptat, iar la asta a contribuit și atacantul formației patronate de Gică Hagi, Alexandru Ișfan, care a marcat după o fază superbă.

Alexandru Ișfan, gol superb în Farul – Rapid după ce s-a distrat cu Alex Pașcanu

Confruntarea de la malul mării s-a disputat cu o presiune mai mare pe trupa oaspete, iar asta s-a simțit. Fundașii Rapidului au fost crispați și au făcut greșeli multe, care au adus pericolul la poarta apărată de Marian Aioani și în cele din urmă inclusiv golul.

ADVERTISEMENT

În minutul 19, Eduard Radaslavescu a avut o lansare în profunzime pentru Alexandru Ișfan, iar atacantul gazdelor s-a distrat cu Alexandru Pașcanu, cel pe care l-a întors pe toate fețele, după care a finalizat frumos, cu o scăriță, care a însemnat deschiderea de scor.

Dennis Ciobotariu nu a părut nici el în mare formă și a avut mai multe faze în care a ezitat sau a luat deciziile greșite. Într-una dintre ele, Denis Alibec a scăpat spre poarta adversă și putea să înscrie, însă în cele din urmă a fost ajuns din urmă de adversari și a fost blocat.

ADVERTISEMENT

Alexandru Ișfan a renăscut la Farul. Prestații remarcabile pentru jucătorul crescut la Pitești care a dezamăgit la Universitatea Craiova

Fotbalistul născut la Mioveni și crescut la Dacia Mioveni a reușit să-și facă un nume prima dată la FC Argeș, după care, în 2023, Universitatea Craiova îl transfera pentru 650.000 de euro. Așteptările de la atacantul piteștean erau mari, însă acesta a fost o dezamăgire la trupa olteană și a fost pus pe liber în vara anului 2025, după ce a mai fost împrumutat la Petrolul și Gloria Buzău.

ADVERTISEMENT

și l-a luat la Farul în startul sezonului, iar de atunci jucătorul de 26 de ani a reușit să aibă evoluții apreciate. Până la meciul cu Rapid, Ișfan a strâns 27 de meciuri pentru constănțeni, a înscris de 7 ori și a oferit 2 pase decisive.