Sport

Alex Mățan, eurogol în Grecia! Execuție de senzație a jucătorului crescut de Gică Hagi. Video

Alex Mățan, reușită de excepție în Grecia! Cum a marcat jucătorul crescut de Gică Hagi la Viitorul. Video cu faza
Gabriel-Alexandru Ioniță
14.02.2026 | 18:46
Alex Matan eurogol in Grecia Executie de senzatie a jucatorului crescut de Gica Hagi Video
ULTIMA ORĂ
Eurogol marcat de Alex Mățan în Grecia. Foto: captură X
ADVERTISEMENT

Alex Mățan a fost titular la Panetolikos în meciul de pe teren propriu cu Asteras Tripolis, disputat în cadrul etapei cu numărul 21 din campionatul Greciei. În plus, fotbalistul român în vârstă de 26 de ani a reușit chiar să deschidă scorul în această partidă. Iar execuția prin care a făcut acest lucru a fost una cu adevărat specială.

Alex Mățan, gol de senzație în Grecia

În minutul 19, jucătorul crescut la Academia Gheorghe Hagi, iar ulterior la Viitorul Constanța, a executat un corner de pe partea stângă. A bătut scurt și a primit imediat înapoi mingea de la coechipierul său. A preluat, a înaintat puțin cu balonul la picior și  apoi l-a „catapultat” direct în vinclul porții adverse cu o execuție fină cu interiorul piciorului drept la colțul lung.

ADVERTISEMENT

Sebastian Mladen a intrat pe teren în repriza a doua la Panetolikos

Cei de la Asteras Tripolis au reușit însă să egaleze chiar înainte de pauză. Atunci, mai exact în minutul 44, Bartolo a transformat o lovitură de la 11 metri. După pauză, în minutul 58, a intrat pe teren și celălalt român de la Panetolikos, Sebastian Mladen, de asemenea fost fotbalist la Viitorul Constanța, actualul Farul.

ADVERTISEMENT
Militarii NATO, învinși de ucraineni. Un exercițiu a arătat cum o echipă mică...
Digi24.ro
Militarii NATO, învinși de ucraineni. Un exercițiu a arătat cum o echipă mică de operatori de drone a câștigat în fața aliaților

El i-a luat locul lui Satsias, accidentat, în flancul drept al liniei defensive. În minutul 64, gazdele au făcut 2-1 prin golul marcat de Badji. Mai mult, în minutul 81 a punctat și Aleksic, ducând astfel scorul la 3-1 pentru Panetolikos. În acest meci, Alex Mățan a fost folosit pe poziția de mijlocaș ofensiv într-un sistem de joc de tip 4-2-3-1, în spatele atacantului Badji.

ADVERTISEMENT
Kremlinul a pus ”tunurile” pe juriu, după decizia care i-a ”ucis” visul Rusiei:...
Digisport.ro
Kremlinul a pus ”tunurile” pe juriu, după decizia care i-a ”ucis” visul Rusiei: ”Soția mea a spus”

Despre Mățan, fost fotbalist și la Rapid pentru o scurtă perioadă, s-a zvonit la un moment dat că ar fi fost dorit de Dinamo ulterior despărțirii sale de americanii de la Columbus Crew.

În cele din urmă această variantă nu s-a materializat însă, iar mijlocașul ofensiv a ajuns în Emiratele Arabe Unite, la Dibba Al-Hisn SC. După doar 6 luni însă, a plecat și de acolo și așa a ajuns să semneze cu echipa din Grecia din postură de jucător liber de contract.

ADVERTISEMENT
LIVE BLOG, Champions League handbal feminin, etapa 13. Ferencvaros – CSM București 30-35....
Fanatik
LIVE BLOG, Champions League handbal feminin, etapa 13. Ferencvaros – CSM București 30-35. „Tigroaicele”, victorie colosală la Budapesta!
Conflict în SuperLiga! Conducerea vrea să îl demită, dar antrenorul cere toţi banii...
Fanatik
Conflict în SuperLiga! Conducerea vrea să îl demită, dar antrenorul cere toţi banii până la finalul contractului
Inter – Juventus, live video în etapa 25 din Serie A. Un nou...
Fanatik
Inter – Juventus, live video în etapa 25 din Serie A. Un nou derby pentru echipa lui Cristi Chivu
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Fostul campion cu CFR Cluj a șters pe jos cu Cristi Balaj: 'Slab!...
iamsport.ro
Fostul campion cu CFR Cluj a șters pe jos cu Cristi Balaj: 'Slab! Aproape a băgat clubul în faliment'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!