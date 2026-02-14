Alex Mățan, eurogol în Grecia! Execuție de senzație a jucătorului crescut de Gică Hagi. Video

ADVERTISEMENT

Alex Mățan a fost titular la Panetolikos în meciul de pe teren propriu cu Asteras Tripolis, disputat în cadrul etapei cu numărul 21 din campionatul Greciei. În plus, fotbalistul român în vârstă de 26 de ani a reușit chiar să deschidă scorul în această partidă. Iar execuția prin care a făcut acest lucru a fost una cu adevărat specială.

Alex Mățan, gol de senzație în Grecia

În minutul 19, jucătorul crescut la Academia Gheorghe Hagi, iar ulterior la Viitorul Constanța, a executat un corner de pe partea stângă. A bătut scurt și a primit imediat înapoi mingea de la coechipierul său. A preluat, a înaintat puțin cu balonul la picior și apoi l-a „catapultat” direct în vinclul porții adverse cu o execuție fină cu interiorul piciorului drept la colțul lung.

ADVERTISEMENT

SuperGoal Alex Mățan — TheFootballZone (@football_t69515)

Sebastian Mladen a intrat pe teren în repriza a doua la Panetolikos

Cei de la Asteras Tripolis au reușit însă să egaleze chiar înainte de pauză. Atunci, mai exact în minutul 44, Bartolo a transformat o lovitură de la 11 metri. După pauză, în minutul 58, a intrat pe teren și celălalt român de la Panetolikos, Sebastian Mladen, de asemenea fost fotbalist la Viitorul Constanța, actualul Farul.

ADVERTISEMENT

El i-a luat locul lui Satsias, accidentat, în flancul drept al liniei defensive. În minutul 64, gazdele au făcut 2-1 prin golul marcat de Badji. Mai mult, în minutul 81 a punctat și Aleksic, ducând astfel scorul la 3-1 pentru Panetolikos. În acest meci, a fost folosit pe poziția de mijlocaș ofensiv într-un sistem de joc de tip 4-2-3-1, în spatele atacantului Badji.

ADVERTISEMENT

Despre Mățan, fost fotbalist și la Rapid pentru o scurtă perioadă, s-a zvonit la un moment dat că ar fi fost dorit de Dinamo

În cele din urmă această variantă nu s-a materializat însă, iar mijlocașul ofensiv a ajuns în Emiratele Arabe Unite, la Dibba Al-Hisn SC. După doar 6 luni însă, a plecat și de acolo și așa a ajuns să semneze cu echipa din Grecia din postură de jucător liber de contract.