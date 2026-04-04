Sport

Alex Mățan face spectacol în Grecia! Fostul rapidist a înscris după ce și-a ridiculizat 3 adversari. Video

Alexandru Mățan a marcat un gol spectaculos pentru Panetolikos, după o acțiune individuală de excepție. Fostul jucător de la Rapid traversează o formă excelentă în Grecia.
Alex Bodnariu
04.04.2026 | 23:36
ULTIMA ORĂ
Alex Mățan a înscris un gol superb în Grecia. A driblat 3 adversari
ADVERTISEMENT

Alexandru Mățan, fostul jucător de la Rapid, a înscris un gol de senzație în ultimul meci. Atacantul a deschis scorul pentru Panetolikos în partida cu Atromitos din play-out-ul ligii Greciei. Fotbalistul român a recuperat o minge, și-a ridiculizat adversarii și a trimis balonul în plasa porții.

În vară, Alex Mățan a semnat cu Panetolikos. Atacantul din România a avut nevoie de câteva meciuri pentru a se adapta, însă acum este titular în echipa din campionatul Greciei și reușește să fie decisiv. În ultima etapă a marcat rapid în duelul cu Atromitos și a rămas pe teren până în minutul 85.

ADVERTISEMENT

De altfel, execuția lui Alex Mățan a fost una de pus în ramă. Atacantul din țara noastră a recuperat o minge degajată greșit de portar. Până să trimită balonul în ațe, Mățan a driblat trei jucători ai celor de la Atromitos. A mimat un șut, iar fundașii pur și simplu au mușcat fenta.

Alex Mățan se simte de minune în campionatul Greciei. Cifrele fotbalistului româm

În cele 26 de meciuri pe care Alexandru Mățan le-a jucat în campionatul Greciei, a reușit să înscrie 4 goluri. Atacantul din România are la activ și 3 pase decisive. Este unul dintre jucătorii importanți de la Panetolikos. Echipa sa luptă pentru salvarea de la retrogradare și, cu 8 etape înainte de finalul stagiunii, stă destul de bine în clasament.

ADVERTISEMENT
Alex Mățan și-a început cariera la Jiul Petroșani. A ajuns în academia Gheorghe Hagi și a debutat la seniori pentru Viitorul Constanța. A urmat o experiență la Voluntari, sub formă de împrumut, iar în 2021 Farul l-a vândut în MLS, la Columbus Crew, pentru 1,5 milioane de euro. A revenit în România la Rapid, tot sub formă de împrumut, însă nu a stat în Giulești decât un sezon. A urmat o aventură în Emirate, iar din august evoluează în Grecia.

ADVERTISEMENT
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Banciu cere desființarea unei echipe din SuperLiga: 'O chestiune de prioritate națională, ai...
iamsport.ro
Banciu cere desființarea unei echipe din SuperLiga: 'O chestiune de prioritate națională, ai dovada clară!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!