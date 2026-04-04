Alex Mățan face spectacol în Grecia! Fostul rapidist a înscris după ce și-a ridiculizat 3 adversari. Video

Alexandru Mățan, fostul jucător de la Rapid, a înscris un gol de senzație în ultimul meci. Atacantul a deschis scorul pentru Panetolikos în partida cu Atromitos din play-out-ul ligii Greciei. Fotbalistul român a recuperat o minge, și-a ridiculizat adversarii și a trimis balonul în plasa porții.

Alex Mățan a înscris un gol superb în Grecia. A driblat 3 adversari

În vară, Alex Mățan a semnat cu Panetolikos. Atacantul din România a avut nevoie de câteva meciuri pentru a se adapta, însă acum este titular în echipa din campionatul Greciei și reușește să fie decisiv. În ultima etapă a marcat rapid în duelul cu Atromitos și a rămas pe teren până în minutul 85.

De altfel, execuția lui Alex Mățan a fost una de pus în ramă. Atacantul din țara noastră a recuperat o minge degajată greșit de portar. Până să trimită balonul în ațe, Mățan a driblat trei jucători ai celor de la Atromitos. A mimat un șut, iar fundașii pur și simplu au mușcat fenta.

Alex Mățan se simte de minune în campionatul Greciei. Cifrele fotbalistului româm

, a reușit să înscrie 4 goluri. Atacantul din România are la activ și 3 pase decisive. Este unul dintre jucătorii importanți de la Panetolikos. Echipa sa luptă pentru salvarea de la retrogradare și, cu 8 etape înainte de finalul stagiunii,

Alex Mățan și-a început cariera la Jiul Petroșani. A ajuns în academia Gheorghe Hagi și a debutat la seniori pentru Viitorul Constanța. A urmat o experiență la Voluntari, sub formă de împrumut, iar în 2021 Farul l-a vândut în MLS, la Columbus Crew, pentru 1,5 milioane de euro. A revenit în România la Rapid, tot sub formă de împrumut, însă nu a stat în Giulești decât un sezon. A urmat o aventură în Emirate, iar din august evoluează în Grecia.