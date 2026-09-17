ADVERTISEMENT

Alexandru Mățan (27 de ani) nu și-a găsit loc pe lista preliminară a lui Gică Hagi pentru meciurile din UEFA Nations League, iar jucătorul crescut la Constanța de actualul selecționer a dat răspunsul pe teren. A înscris primul gol după transferul la Saint Louis City și s-a calificat în finala US Open Cup.

Alex Mățan este la un pas de încă un trofeu în SUA! Gol pentru St. Louis City și calificare în finala US Open Cup

După scurta experiență din Emiratele Arabe Unite și Alexandru Mățan a revenit în MLS, campionatul în care a jucat cel mai mult din întreaga sa carieră. Campion în SUA cu Columbus Crew în sezonul 2022/2023, fotbalistul crescut de Gică Hagi la Viitorul Constanța este aproape să pună mâna pe un nou trofeu.

ADVERTISEMENT

Alături de noua sa echipă, St. Louis City, Mățan s-a calificat în finala US Open Cup, acolo unde își va întâlni chiar fosta echipă. În faza semifinalelor, formația românului s-a impus cu 3-0 contra celor de la Colorado Rapids, iar golul al treilea a fost marcat chiar de el. Mățan a controlat foarte bine o pasă de 40 de metri, după care l-a executat, fără să se precipite, pe portarul advers, trimițând mingea ușor pe lângă acesta.

Goal, Alexandru Matan — TheFootballZone (@football_t69515)

Alex Mățan nu a fost convocat de Gică Hagi, dar ar putea fi o variantă în viitor

Mățan a ajuns la noua sa echipă de aproximativ o lună, însă postul pe care este folosit de cele mai multe ori nu este unul cu care a fost obișnuit. Cu 81 de partide în rol de mijlocaș ofensiv și alte 51 de meciuri în flancul stâng, Mățan este folosit de antrenorul său actual la centrul terenului, Totuși, la primul meci în care românul a fost folosit pe postul său preferat, cel de mijlocaș ofensiv, a venit și primul gol.

ADVERTISEMENT

El nu a fost trecut pe listă preliminară pentru convocările din această acțiune a naționalei, însă în viitor ar putea reprezenta o soluție pentru Gică Hagi, mai ales că Mățan este un fotbalist pe care „Regele” îl cunoaște, iar „tricolorii” suferă din punct de vedere al variantelor de la mijlocul terenului.

ADVERTISEMENT