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Alexandru Mățan se cere la naționala lui Gică Hagi! A dat gol în SUA și s-a calificat în finala Cupei. Video

Alexandru Mățan, fotbalist plecat din curtea lui Gică Hagi, a înscris primul gol pentru St. Louis City și și-a calificat echipa în finala Cupei. Jucătorul cotat la 1,8 milioane de euro poate deveni o variantă pentru națională
Ciprian Păvăleanu
17.09.2026 | 12:14
Alexandru Matan se cere la nationala lui Gica Hagi A dat gol in SUA si sa calificat in finala Cupei Video
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Alex Mățan a înscris primul său gol pentru St. Louis City și s-a calificat în finala US Open Cup. Foto: Colaj FANATIK
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Alexandru Mățan (27 de ani) nu și-a găsit loc pe lista preliminară a lui Gică Hagi pentru meciurile din UEFA Nations League, iar jucătorul crescut la Constanța de actualul selecționer a dat răspunsul pe teren. A înscris primul gol după transferul la Saint Louis City și s-a calificat în finala US Open Cup.

Alex Mățan este la un pas de încă un trofeu în SUA! Gol pentru St. Louis City și calificare în finala US Open Cup

După scurta experiență din Emiratele Arabe Unite și sezonul din Grecia, de la Panetolikos, Alexandru Mățan a revenit în MLS, campionatul în care a jucat cel mai mult din întreaga sa carieră. Campion în SUA cu Columbus Crew în sezonul 2022/2023, fotbalistul crescut de Gică Hagi la Viitorul Constanța este aproape să pună mâna pe un nou trofeu.

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Alături de noua sa echipă, St. Louis City, Mățan s-a calificat în finala US Open Cup, acolo unde își va întâlni chiar fosta echipă. În faza semifinalelor, formația românului s-a impus cu 3-0 contra celor de la Colorado Rapids, iar golul al treilea a fost marcat chiar de el. Mățan a controlat foarte bine o pasă de 40 de metri, după care l-a executat, fără să se precipite, pe portarul advers, trimițând mingea ușor pe lângă acesta.

Alex Mățan nu a fost convocat de Gică Hagi, dar ar putea fi o variantă în viitor

Mățan a ajuns la noua sa echipă de aproximativ o lună, însă postul pe care este folosit de cele mai multe ori nu este unul cu care a fost obișnuit. Cu 81 de partide în rol de mijlocaș ofensiv și alte 51 de meciuri în flancul stâng, Mățan este folosit de antrenorul său actual la centrul terenului, de unde a reușit să ofere două pase decisive în MLS. Totuși, la primul meci în care românul a fost folosit pe postul său preferat, cel de mijlocaș ofensiv, a venit și primul gol.

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El nu a fost trecut pe listă preliminară pentru convocările din această acțiune a naționalei, însă în viitor ar putea reprezenta o soluție pentru Gică Hagi, mai ales că Mățan este un fotbalist pe care „Regele” îl cunoaște, iar „tricolorii” suferă din punct de vedere al variantelor de la mijlocul terenului.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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