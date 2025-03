Alex Mătușa, militarul care s-a împușcat în cap în garnizoana Târgu Jiu, a murit. Colegii sunt șocați de gestul tânărului

Alex Mătușa, militarul găsit de colegi împușcat în cap în garnizoana Târgu Jiu, a murit astăzi, 29 martie, la Spitalul Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila” din București. Cadrele medicale nu au mai reușit să îl mențină în viață.

Tânărul de doar 30 de ani în data de 24 martie inconștient, cu o plagă împușcată în zona capului. Au fost chemate cadrele medicale, acesta fiind transportat la Spitalul de Urgență din Târgu Jiu în stare gravă, dar stabil.

Tot luni a fost transferat cu un elicopter SMURD la Spitalul Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila” din București. Aici a primit tratament până sâmbătă, 29 martie, când a intrat în stop cardio-respirator. El era deja în comă de gradul IV. Din păcate nu a răspuns manevrelor de resuscitare, astfel că medicii au fost nevoiți să îi declare decesul.

„În dimineaţa zilei de sâmbătă, 29 martie, sergentul Mătuşa Alexandru Alin, în vârstă de 30 de ani, de la Batalionul 24 Infanterie din Târgu Jiu, a decedat în urma unui stop cardiac neresponsiv la manevrele de resuscitare. În urma consulturilor de specialitate şi a investigaţiilor clinice şi paraclinice efectuate, diagnosticul a fost de traumatism cranio-cerebral grav, comă grad IV, plagă prin împuşcare, transfixiantă, frontală. Pacientul a fost internat în Secţia ATI, fiind în stare critică, intubat şi ventilat mecanic. Cu toate eforturile echipei medicale, starea acestuia s-a menţinut critică, administrându-i-se tratament de susţinere a funcţiilor vitale”, este anunțul făcut de medici, printr-un comunicat.

Colegii lui Alex deplâng dispariția bunului lor prieten

Colegii lui Alex Mătușa au postat mesaje emoționante odată cu aflarea veștii că .

„În urma cu aproximativ 8 ani am intrat pe poarta batalionului 26 infanterie Craiova unde la scurt timp l-am întâlnit pe Alexandru Mătușa care îmi devenise coleg și un foarte bun prieten, un camarad mereu cu zâmbetul pe buze și un coleg pe care puteai mereu să te bazezi. Am participat la multe aplicații împreună și am trecut prin momente bune și mai puțin bune. El era mereu cu zâmbetul pe buze, te încuraja mereu și spunea calm că totul va fi bine.

După 6 ani petrecuți împreună, eu am plecat de la batalionul 26 la batalionul 24 Târgu Jiu unde, după scurt timp, a întrat pe poarta batalionului bunul meu prieten, Alexandru Mătușa, care devenise sergent. Aici am depănat amintiri petrecute la Craiova. Alex, așa cum îi spuneam noi, cu toate că își schimbase statutul de la sergent la subofițer, a rămas același om bun pe care l-am cunoscut în urmă cu aproximativ 8 ani. Din păcate, astăzi Alex nu mai este printre noi, a plecat la marea armată de îngeri din cer. Cu fața plină de lacrimi mă uit în sus. Îți urez drum lin către împărăția cerului. Alex, vei rămâne mereu în amintirea noastră. Dumnezeu să te odihnească în pace”, este mesajul unuia dintre colegii și bunii prieteni ai lui Alex, postat pe .

Nu doar colegii săi și-au luat rămas-bun de la militar. Atât conducerea Ministerului Apărării Naționale, cât și cea a Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” și-au exprimat regretele față de moartea prematură a militarului și condoleanțe familiei îndurerate.