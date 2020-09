Alex Maxim a vorbit despre conflictul cu suporterii naționalei, din timpul meciului România-Armenia 1-0, jucat în 2017. Atunci, Maxim a înscris golul victoriei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Deși a fost eroul echipei naționale, fotbalistul care evoluează acum la Gaziantep a intrat într-un conflict cu o parte a suporterilor români.

El a explicat, trei ani mai târziu, motivele pentru care conflictul a izbucnit și de ce nu și-a mai putut stăpâni nervii în fața fanilor.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Alex Maxim, despre conflictul cu suporterii naționalei: „Să fiu înjurat nu accept”

În urmă cu trei ani, în vară, Alex Maxim se transfera de la VfB Stuttgart la FSV Mainz 05. La două luni după transfer, mijlocașul român era eroul naționalei României în meciul jucat cu Armenia. Pe 1 septembrie 2017, elevii neamțului Cristoph Daum jucau pe Arena Națională în grupa E de calificare la Cupa Mondială din 2018.

Chiar dacă reușea să marcheze golul victoriei, Maxim intra într-un conflict destul de dur cu o parte a fanilor naționalei. După trei ani, fotbalistul care joacă acum sub comanda lui Marius Șumudică, la Gaziantep, a povestit cum a pornit totul.

ADVERTISEMENT

„Erau niște persoane în tribună, un grup, care m-au înjurat din clipa în care am ieșit la încălzire. Mă înjurau și de familie, când membrii familiei mele se aflau chiar în apropierea lor! Am clacat, efectiv, și am avut o dispută verbală cu acel grup. Specific: cu acel grup! Că s-a discutat foarte mult că aș fi avut o dispută cu fanii echipei naționale.

Așa ceva nu e adevărat! Din punctul meu de vedere, oamenii aceia nu erau suporteri ai naționalei. Câtă vreme tu vii pe stadion ca să-i înjuri pe unii jucători din primul minut până în ultimul, nu poți fi numit fan!

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Aaa, eu sunt total de acord că spectatorii pot avea opinii, e normal ca ei să remarce că un fotbalist nu e într-o formă bună sau să spună că un jucător nu e bun! Nu am nicio problemă să fiu criticat. Să fiu înjurat nu accept”, a spus Alex Maxim pentru gsp.

Recunoaște că a greșit: „Îmi asum, trebuia să am alt comportament”

Chiar dacă a explicat că înjurăturile grupului cu care a intrat în conflict au fost motivul pentru care a reacționat agresiv, Maxim recunoaște că a greșit. Fotbalistul consideră că atitudinea sa, în calitate de persoană publică, ar fi trebuit să fie diferită.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Știu, fiind o persoană publică, trebuia să am un alt comportament. Îmi asum greșeala, n-ar fi trebuit să am acea reacție, deși fusesem provocat. Până la urmă, sunt și eu om, am sentimente, când am auzit cum mă înjurau de mamă nu m-am mai putut controla”, a mai spus mijlocașul.

Alex Maxim a marcat de șase ori pentru naționala României pe parcursul celor 40 de prezențe în tricoul galben. El evoluează acum în Turcia, la Gaziantep, formația antrenată de Marius Șumudică.