Alex Maxim, gol norocos în Superliga Turciei! Adversarii și-au pus mâinile în cap. Video

Gaziantep, echipă la care evoluează trei fotbaliști români, se află într-o situație destul de dificilă în ultimele săptămâni. Alexandru Maxim a înscris pentru formația turcă după patru meciuri în care echipa sa marcase un singur gol și obținuse doar un punct.

Alexandru Maxim, gol norocos din afara careului pentru Gaziantep

Gaziantep nu arată foarte bine în ultimele meciuri și pare să aibă probleme serioase în a ieși din această formă slabă. În ultimele patru meciuri, echipa la care evoluează Alex Maxim, Deian Sorescu și Denis Drăguș a fost învinsă de Kocaelispor, Trabzonspor și Fenerbahce, iar cu Samsunspor a obținut o remiză albă.

În ultimul meci din campionat, Din păcate, Gaziantep nu a reușit să învingă nici această formație, cu toate că Alex Maxim a deschis scorul printr-o execuție din afara careului, însă scorul final a fost 1-1.

Românul a primit o pasă la 20 de metri de poartă, și-a pregătit mingea pentru șut și a tras plasat cu piciorul drept. Execuția nu părea că ar putea produce pericol, însă șansa a făcut ca mingea sa să fie deviată și să-l păcălească pe portarul advers, care nu a mai reușit să ajungă în timp util la ea. În imaginile de mai jos, jucătorii celor de la Karagumruk sunt surprinși în timp ce își pun mâinile în cap.

GOL | Gaziantep FK 1-0 Fatih Karagümrük ⚽️ 54' Maxim — Goller Cebinde (@gollertv1_)

Maxim este legendă la Gaziantep! Românul este golgheterul all-time al turcilor

Alexandru Maxim și-a petrecut șapte sezoane la Gaziantep și continuă să joace. printre care: jucătorul cele mai multe apariții în tricoul lui Gaziantep (218), cel mai bun marcator (57 de goluri), dar și cel mai bun pasator decisiv (42 de assisturi).

Într-un interviu oferit presei din Turcia după ce a devenit jucătorul cu cele mai multe selecții la Gaziantep, Maxim a dezvăluit că nu s-a gândit niciodată că va petrece atât de mult timp la echipa turcă, ce a fost înființată în anul 1988: „Când m-am alăturat acestei echipe (n.r. – Gaziantep), singurul meu obiectiv a fost să am succes și să mă bucur de fotbal.

Sincer, nu mă așteptam să rămân atât de mult timp. Acest succes și rolul de căpitan mi-au dat multă responsabilitate în același timp. Este minunat să pot face ceva pentru acest oraș deosebit, așa că obiectivul meu principal a fost succesul echipei, mai degrabă decât propriile mele rezultate”, a declarat Alexandru Maxim după ce a devenit jucătorul cu cele mai multe meciuri pentru Gaziantep.