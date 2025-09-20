Alex Maxim, pasă de gol genială în Turcia. Weekend de vis pentru românii din străinătate. Video

Folosit titular la Gaziantep, la fel ca și coechipierul său Deian Sorescu, mijlocașul Alex Maxim a dat o pasă de gol în partida din deplasare cu Trabzonspor, din etapa a 6-a a campionatului Turciei.

Pasă de gol reușită de Alex Maxim în Turcia

Devenit luna trecută , Maxim a fost din nou decisiv pentru formația sa. Folosit pe toată durata jocului și purtând banderola de căpitan, el a dat o pasă genială la golul marcat de Kevin Rodrigues.

Era minutul 39 al partidei de la Trabzon, când fotbalistul român a surprins pe toată lumea la un corner din partea dreaptă. În loc să centreze într-un careu aglomerat, Maxim a preferat să scoată balonul la 18 metri de unde fundașul portughez a înscris cu un șut din prima care l-a lăsat fără reacție pe .

Trabzonspor a reușit egalarea prin Paul Onuachu, iar duelul s-a încheiat în cele din urmă cu scorul de 1-1. Celălalt român prezent pe teren, Deian Sorescu, a fost înlocuit în minutul 78. Cu acest rezultat de egalitate, Gaziantep se află pe locul 6 în clasament, cu 10 puncte.

Trei români au marcat în străinătate

Seara jucătorilor români din străinătate a fost una extraordinară, mai mulți dintre ei reușind să-și treacă numele pe lista marcatorilor. Mijlocașul Marius Corbu a deschis scorul în minutul 15 al întâlnirii pe care echipa sa, APOEL Nicosia, a câștigat-o, în deplasare, scor 4-0, cu Chloraka, în etapa a 4-a a campionatului Ciprului. El a jucat până în minutul 75.

Fostul fotbalist al Rapidului, Antonio Sefer, a fost integralist și a marcat golul de onoare al formației Maccabi Bnei Raina în jocul pierdut, pe teren propriu, scor 1-6, în fața lui Hapoel Petah Tikva, în runda cu numărul 4 din Israel.

Un alt mijlocaș care a înscris în acest weekend este fostul dinamovist Paul Anton. Acesta a deschis scorul din penalty în minutul 12 al duelului pe care echipa sa, Gyor, îl are în deplasare cu Puskas Academy, în etapa a 7-a a campionatului Ungariei. La oaspeți mai este titular și Claudiu Bumba, în timp ce Deian Boldor și Ștefan Vlădoiu sunt pe banca de rezerve.