Alex Maxim, pasă de gol genială în Turcia. Weekend de vis pentru românii din străinătate. Video

Alex Maxim își continuă evoluțiile excelente în campionatul Turciei și a dat o pasă de gol în ultimul meci jucat de Gaziantep.
Traian Terzian
21.09.2025 | 00:28
Folosit titular la Gaziantep, la fel ca și coechipierul său Deian Sorescu, mijlocașul Alex Maxim a dat o pasă de gol în partida din deplasare cu Trabzonspor, din etapa a 6-a a campionatului Turciei.

Devenit luna trecută fotbalistul cu cele mai multe apariții din istoria clubului Gaziantep, Maxim a fost din nou decisiv pentru formația sa. Folosit pe toată durata jocului și purtând banderola de căpitan, el a dat o pasă genială la golul marcat de Kevin Rodrigues.

Era minutul 39 al partidei de la Trabzon, când fotbalistul român a surprins pe toată lumea la un corner din partea dreaptă. În loc să centreze într-un careu aglomerat, Maxim a preferat să scoată balonul la 18 metri de unde fundașul portughez a înscris cu un șut din prima care l-a lăsat fără reacție pe portarul Andre Onana, adus de la Manchester United.

Trabzonspor a reușit egalarea prin Paul Onuachu, iar duelul s-a încheiat în cele din urmă cu scorul de 1-1. Celălalt român prezent pe teren, Deian Sorescu, a fost înlocuit în minutul 78. Cu acest rezultat de egalitate, Gaziantep se află pe locul 6 în clasament, cu 10 puncte.

Trei români au marcat în străinătate

Seara jucătorilor români din străinătate a fost una extraordinară, mai mulți dintre ei reușind să-și treacă numele pe lista marcatorilor. Mijlocașul Marius Corbu a deschis scorul în minutul 15 al întâlnirii pe care echipa sa, APOEL Nicosia, a câștigat-o, în deplasare, scor 4-0, cu Chloraka, în etapa a 4-a a campionatului Ciprului. El a jucat până în minutul 75.

Fostul fotbalist al Rapidului, Antonio Sefer, a fost integralist și a marcat golul de onoare al formației Maccabi Bnei Raina în jocul pierdut, pe teren propriu, scor 1-6, în fața lui Hapoel Petah Tikva, în runda cu numărul 4 din Israel.

Un alt mijlocaș care a înscris în acest weekend este fostul dinamovist Paul Anton. Acesta a deschis scorul din penalty în minutul 12 al duelului pe care echipa sa, Gyor, îl are în deplasare cu Puskas Academy, în etapa a 7-a a campionatului Ungariei. La oaspeți mai este titular și Claudiu Bumba, în timp ce Deian Boldor și Ștefan Vlădoiu sunt pe banca de rezerve.

