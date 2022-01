Un jucător de 14 ani a debutat la FCSB în partida cu CS Mioveni: “O să auzim de el!”

FCSB a disputat un singur meci amical în această pauză competițională înainte de meciul extrem de important împotriva campioanei CFR Cluj.

Toni Petrea a debutat un puști de doar 14 ani între buturi, iar managerul general al FCSB a vorbit în termeni lauditivi despre „uriașul” de echipei lui Gigi Becali.

Alex Maxim, viitorul mare portar al FCSB?

Alex Maxim este poreclit de Mihai Stoica „Courtois”, datorită înățimii sale de 1,99 metri, iar managerul general al FCSB e convins că puștiul va ajunge fotbalist mai mare decât mijlocașul cu același nume, Alexandru Maxim.

Puștiul născut în 2007 evoluează momentan la echipa Under-19 a FCSB: „Eu am spus că avem un portar, Alex Maxim, care are peste 1.90m. Am văzut în presă că s-a scris că ar avea 1.88m. Azi, când l-am văzut în cantonament, l-am întrebat: „Băi, Courtois, ce înălțime ai?” 1.99m!”.

Meme Stoica își pune mari speranțe în tânărul goalkeeper și e convins că va ajunge mare fotbalist: „Nu este amotric. O să auzim de el. Am avut un Alexandru Maxim (n.r – actualul mijlocaș de la Gaziantep), dar ăsta va fi mai mare”, a declarat Mihai Stoica la Telekom Sport.

FCSB mai are un portar de mare perspectivă în Ștefan Târnovanu

a revenit în Liga 1 la FCSB și a făcut un super meci împotriva lui Sepsi Sfântu Gheorghe, când și-a salvat echipa de la înfrângere. cum a ajuns portarul de doar 21 de ani să fie titular în acea partidă.

Într-un interviu , Ștefan Târnovanu a declarat că visează momentele dramatice din finala de la Sevilla când Helmuth Duckadam a apărat patru penalty-uri: „Cred că de 10 ori am văzut penalty-urile apărate de Duckadam la Sevilla… De fiecare dată când mă uit parcă e altfel, mă emoționează…”.

Ce jucători de perspectivă mai are FCSB

Mihai Stoica l-a lăudat în mod special pe puștiul de 17 ani, Alexandru Musi, despre care a spus că este în primii trei la antrenamente: „Celălalt jucător în care eu îmi pun speranțe și despre care am certitudinea că va fi așa, pentru că am avut-o și la Man, este Alexandru Musi. El e un fotbalist care, la ora actuală, are cifre cu care se clasează în primii trei la fiecare antrenament.

Asta înseamnă că nu fuge de responsabilități. Iar Musi, care evoluează pe o poziție nouă pentru el, e atacant lateral stânga, dar acum evoluează ca inter. Va fi jucător de echipa națională în termen scurt, adică înainte de a împlini 20 de ani. Acum are 17”.

Alexandru Pantea (18 ani) e un alt jucător al FCSB de viitor, în acest moment fiind împrumutat în Liga a doua la AFC Hermannstadt și care a debutat la 16 ani în Liga 1, fiind un produs al academiei roș-albaștrilor. Fundașul stânga a jucat 17 meciuri pentru ardeleni și ar putea reveni în vară la FCSB.

Ovidiu Perianu este și el un alt pariu al lui Mihai Stoica, iar mijlocașul deja are apariții constante la echipa mare, deși are 19 ani. A debutat și în cupele europene și are șase meciuri în acest sezon. A fost infectat cu COVID-19 și a fost și accidentat.

Alți jucători de la FCSB care ar putea fi promovați pe viitor la echipa mare sunt: Alexandru Șuteu (17 ani), Radu Cireșoiu (17 ani) și Robert Tudor (18 ani).