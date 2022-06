Alex Maxim, analiză dură după Muntenegru – România 2-0, eșecul rușinos al “tricolorilor”: ”Am avut o prestație jalnică”

România a pierdut la primul meci oficial al lui Edi Iordănescu, la debutul în Liga Națiunilor, 0-2 în Muntenegru. A fost o prestație de uitat pentru “tricolori”, care au fost trădați și de gafele lui Chiricheș.

Alex Maxim nu a iertat pe nimeni și a criticat în special jocul ofensiv practicat de el și colegii săi. Fotbalistul de la Gaziantep, în prima ligă turcă, a recunoscut că presația “tricolorilor” a fost rușiniosă.

Reacție dură a lui Alex Maxim după meciul Muntenegru – România 2-0: “Înfrângere umilitoare”

“A fost o înfrângere umilitoare. Am făcut un meci foarte slab, mult sub nivelul ce arătăm mulți dintre noi la club. Mai ales pe plan ofensiv. Am avut o prestație jalnică, din punct de vedere ofensiv nu am produs nimic.

Nu am nicio explicație acum la cald. Este vina noastră, a jucătorilor. Ca și grup sunt jucători foarte buni care își doresc ca naționala să ajungă la un turneu final, dar pe teren nu arătăm asta.

Nu vreau să caut vinovați, de la primul la ultimul suntem vinovați. Trebuie să strângem rândurile pentru că urmează un meci important, nu avem timp să plângem”, a declarat Alexandru Maxim la finalul partidei.

Vlad Chiricheș și-a asumat vina pentru eșecul din Muntenegru. A comis-o la ambele goluri marcate de gazde

Alex Maxim a vorbit despre problemele României pe faza ofensivă, iar Vlad Chiricheș și-a asumat marile gafe din defensivă. Căpitanul “tricolorilor” a comis-o la ambele goluri marcate în repriza secundă.

”Vreau să îmi asum întreaga responsabilitate. Și-au creat ocazii la cele două greșeli ale mele. Îmi pare rău pentru colegi, sper să nu îi afecteze prea mult. Am fost un pic surprinși de agresivitatea lor, au fost mai puternici.

Nu putem să găsim un alibi din accidentarea lui Cristea. Sperăm să fie bine, să își revină. Sper ca această înfrângere să aibă impact în vestiar și fiecare jucător să dea mai mult, să aibă mai multă încredere. Tricoul echipei naționale îți dă o anumită responsabilitate”, a declarat Chiricheș, la Prima TV.