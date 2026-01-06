Alex Maxim, veste bombă din Antalya! După ce și-a anunțat retragerea de la națională, căpitanul lui Gaziantep dezvăluie: „Ar fi un vis să fiu chemat cu Turcia”. Video

ADVERTISEMENT

Alexandru Maxim a jucat în amicalul Gaziantep – Petrolul și a vorbit la finalul meciului despre situația sa, dar și despre echipa națională a României. Vezi pe FANATIK ce declarații a dat experimentatul mijlocaș și ce a spus despre o posibilă revenire sub „tricolor”.

Alexandru Maxim a vorbit despre traiul său în Turcia

Perioada de pregătire a început, iar echipele desfășoară și meciuri amicale pe lângă clasicele antrenamente. Petrolul, echipa condusă de Eugen Neagoe, a jucat un astfel de meci în compania turcilor de la Gaziantep.

Partida, desfășurată marți de la 14:30, . Printre titularii lui Gaziantep s-a aflat, desigur, și Alexandru Maxim. După meci, acesta a oferit o primă reacție în care a vorbit despre situația sa, dar și despre traiul printre turci.

„Sunt meciuri de pregătire, de acumulare. Bucuros că m-am revăzut cu foști colegi, antrenori, prieteni. M-am bucurat să îi revăd, că am terminat meciul fără accidentare. Suntem toți obosiți fizic și psihic perioada asta.

Sunt deja de 6 ani la Gaziantep, m-am obișnuit. Mă simt foarte bine în Turcia, am o relație excelentă cu cei din club și nu doar. Cunosc foarte multe persoane aici, sunt călduroși. Toți așteaptă meciul din martie cu România.

Am o relație specială cu cei de la club, mă respectă, mă simt foarte bine. Și în oraș, atât eu, cât și colegii mei, suntem mereu primiți cu căldură”, a spus inițial Maxim.

Înapoi la echipa națională? Alexandru Maxim așteaptă convocarea contra Turciei

Alexandru Maxim a jucat ultima dată pentru naționala României 45 de minute în eșecul cu 0-3 în fața Muntenegrului, din 14 iunie 2022. În urma acelui meci,

Acum, la mai bine de 3 ani de la acel eveniment, Alexandru Maxim pare dispus să accepte o nouă convocare, el așteptând chemarea lui , pentru barajul contra Turciei, din martie.

„Nu vreau să deschid subiectul acesta. Atâta timp cât sunt jucător activ mă gândesc la echipa națională, de la care nu mi-am luat niciodată gândul. Le țin pumnii, sunt alături de ei și le doresc succes.

Sunt bucuros că încă joc la vârsta mea, că sunt sănătos, mă simt bine și asta mă face fericit zi de zi, sper să o țin tot așa. Atâta timp cât voi fi un jucător activ mă voi gândi la echipa națională. Muncesc zi de zi, sunt fericit că joc, mă antrenez și joc cu plăcere. Ar fi un vis să fiu chemat cu Turcia și să văd echipa națională la un Campionat Mondial!”, a mai spus fotbalistul român.

Sfaturile lui Alexandru Maxim pentru „tricolori”

Bun cunoscător al fotbalului turc și mai ales al atmosferei de pe stadioane, Alexandru Maxim a fost întrebat la ce să se aștepte elevii lui „Il Luce” pentru meciul din martie. El a spus că, fără îndoială, va fi dificil, dar presiunea va exista și în tabăra gazdelor.

„Va fi un infern. Nu doar noi vom avea presiune, ci și ei. Este un meci cu o miză foarte mare. E clar că au un avantaj, dar e important ca jucătorii la momentul meciului să fie pregătiți.

Nu se știe niciodată până în martie ce se va întâmpla. Și ei se consideră favoriți, noi mai facem glume în vestiar. Noi suntem 2 (n.r. – români), ei sunt 40 cu tot cu staff, dar e respect între noi!”

35 de ani are Alexandru Maxim

56 de selecții are Maxim la echipa națională