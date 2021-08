Alex Mitriță a ajuns în România și merge la meciul de pe “Oblemenco”. Semnează cu Universitatea Craiova?! Exclusiv

Atacantul celor de la New York City, , a revenit în România și va merge sâmbătă la meciul dintre Universitatea Craiova și Gaz Metan Mediaș. Pentru olteni, Mitriță este principala țintă a verii.

ADVERTISEMENT

Alex Mitriță a ajuns în România și merge la meciul Craiova – Gaz Metan

Aventura lui Mitriță la Al Ahli s-a încheiat în urmă cu câteva zile, fotbalistul român postând un mesaj pe pagina sa de Instagram: “Mulţumesc Al-Ahli pentru experienţă! A fost o plăcere să joc pentru voi şi vă urez toate cele bune în viitor! Sunt foarte recunoscător pentru susţinerea arătată de fani, sunteţi extraordinari! Mulţumesc din nou şi vă urez sincer succese!”.

a fost împrumutat de cei de la New York City la echipa din Golf pentru a putea fi mai aproape de casă. În momentul în care a rămas însărcinată, soția lui Mitriță a revenit în România pentru că în Statele Unite pandemia de coronavirus a făcut ravagii.

A plecat de la New York pentru a putea fi aproape de soție!

Astfel, pentru fotbalist ar fi fost foarte dificil să rămână în Statele Unite pentru că putea fi foarte rar alături de soția sa din cauza drumului lung și restricțiilor generate de pandemia de coronavirus.

ADVERTISEMENT

Conform contractului, Alex Mitriță trebuie să se întoarcă acum la New York City, însă fotbalistul speră să se găsească o soluție pentru a fi mai aproape de soție și copil, iar întoarcerea la Universitatea Craiova este una dintre variantele agreate.

Nașul Mihai Rotaru, marcaj strâns la fin

Din informațiile FANATIK, Alex Mitriță s-a întors în România și va merge la meciul de sâmbătă dintre Universitatea Craiova și Gaz Metan Mediaș. Patronul Mihai Rotaru face marcaj strâns la finul său, pe care speră să îl întoarcă acasă.

Alesia Mitriță a postat pe Instagram câteva poze cu soțul și fetița lui, la scurt timp după ce Alex a ajuns în țară. Fotbalistul și-ar dori să se întoarcă la Universitatea Craiova, însă rămâne de văzut dacă echipa se poate înțelege cu cei de la New York, care au plătit 8 milioane de euro pentru transfer.

ADVERTISEMENT

Reghecampf recunoaște interesul: “Este o opțiune pentru noi”

Fotbalistul a semnat un contract valabil patru ani cu New York City în 2019 și rămâne de văzut care sunt variantele prin care americanii îl vor ceda, mai ales că oficialii clubului din New York caută o variantă prin care să își mai recupereze din investiție.

Laurențiu Reghecampf a confirmat interesul Craiovei pentru Alex Mitriță spunând că sunt în continuare foarte multe lucruri de pus la punct:

„Mitriţă este o opţiune pentru noi, este un jucător foarte iubit aici la Craiova, vom vedea, mai sunt foarte multe lucruri de pus la punct”, a declarat Laurențiu Reghecampf.

ADVERTISEMENT

“Alex vine la Craiova fără bani, nu este asta problema”

Patronul Mihai Rotaru a spus că viitoarea destinație a lui Alex Mitriță va depinde în primul rând de cei de la New York City, însă nu este imposibil ca acesta să ajungă la Craiova:

„Noi știam dinainte că va rezilia și eram cu doi pași în față. E foarte greu să-l iei pe Alex la Craiova, e complicat cu cei de la New York, ei decid unde va merge în următoarea perioadă. Nu este vorba de salariu, problema este la New York, dacă va fi împrumut pe un an sau doi ani.

Alex vine la Craiova fără bani, nu este asta problema. E foarte greu să vină la noi în următoarea perioadă, dar nu e nimic imposibil. El în America a făcut lucruri foarte bune”, a spus Rotaru.

7.000.000 de euro este cota de piață a lui Alex Mitriță

26 de ani are Alex Mitriță