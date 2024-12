din data de 10 decembrie, pentru evoluțiile sale solide în tricoul alb-albastru al Craiovei, dar și pentru prestațiile lăudabile de la echipa națională. Intervievat după distincția obținută, jucătorul craiovean a amintit momentul anului care l-a copleșit de bucurie și emoții.

Alex Mitriță a dezvăluit cel mai emoționant moment pentru el în 2024. „Am vrut să-i mulțumesc cu acel gest”

În cadrul unui interviu acordat publicației FANATIK, după ce și-a adjudecat premiul de Mijlocașul Anului 2024, Alex Mitriță a fost invitat să răspundă la o serie de întrebări.

Mijlocașul ofensiv al Universității Craiova a dezvăluit momentul care l-a marcat cel mai mult de pe tot parcursul anului, iar acela a fost reprezentat de bucuria golului reușit în confruntarea cu Lituania de la București, când a sărit în brațele selecționerului Mircea Lucescu.

Printre altele, obiectivul jucătorului român pentru 2025 rămâne cucerirea unui trofeu important alături de formația din Bănie, pentru care continuă să-și arate simpatia.

“A fost un an greu pentru noi, pentru echipă, ne doream să ne îndeplinim un obiectiv dar nu s-a putut. În acest an o să tragem cu toții, o să tragem să ne îndeplinim acest obiectiv.

Vă dați seama, sunt oltean, îmi doresc ca după atâta timp să aduc un trofeu acasă la mine, în orașul meu natal, vă dați seama ce înseamnă pentru acest oraș după 30 de ani să câștige un trofeu și acesta este obiectivul meu, de aceea m-am și întors acasă.

(n.r. – întrebat dacă a fost o descătușare momentul în care a sărit să-l îmbrățișeze pe Mircea Lucescu, după golul marcat contra Lituaniei) Da, cu siguranță a fost un moment pentru mine, îmi doream să fiu din nou la echipa națională, dânsul mi-a întins această mână și trebuia să-l răsplătesc”, a declarat Alex Mitriță, în dialog cu jurnalistul Marian Popovici.

Mitriță își pune toată încrederea în colegii săi pentru a obține calificarea la Cupa Mondială din 2026: “Suntem o echipă unită!”

Alexandru Mitriță, , a vorbit și despre viitoarea campanie a echipei naționale pregătite de legendarul Mircea Lucescu.

Dorința cea mai mare pe acest plan rămâne o calificare la Campionatul Mondial din 2026, turneu la care România nu a mai fost prezentă din perioada “Generației de Aur”, mai exact din anul 1998. Fotbalistul oltean a recunoscut și unde s-a simțit cel mai bine cât timp a fost stranier.

“Cu siguranță nu va fi ușor, dar suntem o echipă unită, s-a văzut și în această campanie de Nations League că suntem o echipă care trebuie ca mulți adversari să se teamă de noi și noi o să tragem la fiecare meci să îndeplinim acest obiectiv.

Cel mai bine m-am simțit în America (n.r. – la New York City FC), după aceea iarăși cu domnul Răzvan Lucescu la PAOK, au fost momente frumoase peste tot unde am fost, am avut de învățat foarte mult din aceste culturi, de la acele echipe și sunt foarte bucuros”, a mai spus Alex Mitriță.

