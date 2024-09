şi are maximum de puncte după primele două etape din Liga Naţiunilor. “Tricolorii” au o şansă uriaşă de a câştiga grupa după ce au marcat câte trei goluri în primele două meciuri.

Alex Mitriţă a explicat de ce l-a luat în braţe pe Mircea Lucescu după gol: “S-au vorbit lucruri urâte la adresa mea!”

sub comanda lui Mircea Lucescu. Atacantul Universităţii Craiova a marcat golul de 3-1, iar imediat după reuşită s-a dus în braţele lui Mircea Lucescu:

“Înseamnă mândrie, fericire. Mă bucur că am revenit la echipa naţională. Cel mai important este că am câştigat şi am luat cele 3 puncte. Trebuia să îl răsplătesc cu ceva pe domnul Mircea Lucescu.

S-au vorbit lucruri urâte la adresa mea, dar dânsul a avut încredere în mine şi m-a convocat la echipa naţională. Pe bancă au fost mai multe emoţii. Este important că am câştigat pe un teren foarte greu.

“Mă bucur în primul rând că am câştigat şi că am reuşit să marchez”

Trebuie să ne concentrăm la fiecare antrenament, la fiecare meci. Am jucat foarte bine în a doua repriză. S-a văzut că suntem o echipă unită. Toată lumea aştepta golul meu.

Sunt bucuros că m-am întors la echipa naţională. Mă bucur în primul rând că am câştigat şi că am reuşit să marchez”, a spus Alexandru Mitriţă la finalul confruntării.

Alexandru Mitriţă nu a mai fost convocat după precedenta ediţie a Ligii Naţiunilor. Atacantul Universităţii Craiova a ratat preliminariile pentru Euro 2024 şi turneul final, fiind lăsat în afara lotului de Edi Iordănescu.

Mircea Lucescu: “Mi-a promis că nu se va mai întâmpla niciodată”

Mircea Lucescu a declarat că îi oferă o nouă şansă atacantului: “Nu știu de ce este atâta caz cu Mitriță, este un jucător foarte tehnic, care pentru Craiova înseamnă foarte mult. E eficient, este un jucător foarte timid, emoțional, este nevoie să discuții cu el altfel de cum se discută cu ceilalți jucători.

Am avut o discuție cu el. Mi-a promis că nu se va mai întâmpla niciodată. Ce i se cere, asta va face. Sper ca într-o zi să facem un meci al echipei naționale pe stadionul din Craiova și el să fie în fața suporterilor lui.”, a spus Lucescu înaintea meciului cu Kosovo.