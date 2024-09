Alex Mitriță a explodat: i-au fost atacați copiii după dezastrul de la Iași! Cârțu nu i-a dat dreptate. „O rușine!”

Alexandru Mitriță s-a enervat teribil după Superstarul oltenilor susține că a fost atacant violent pe rețelele de socializare.

Alex Mitriță, un car de nervi după Poli Iași – U Craiova 2-0: „Au fost insulte la adresa copiilor mei”

Alexandru Mitriță nu a făcut un joc strălucit în Copou, iar echipa sa a pierdut cu 0-2. Ba, mai mult, la scorul de 1-0 pentru moldoveni, . Mitriță susține că, după meci, a fost bombardat cu atacuri grosolane pe rețelele de socializare.

„Am decis să scriu acest mesaj pentru a exprima o preocupare foarte importantă. În urma meciului de aseară au fost aduse insulte la adresa copiilor mei și a familiei mele, iar acest lucru nu poate fi acceptat.

Dacă aveți nemulțumiri, vă rog să le direcționați către mine, nu către cei dragi mie, care nu nicio legătură cu aceste situații. Înțelegem cu toții că trecem printr-o situație dificilă, dar sunt convinscă vom reveni mai puternici.

Vă rog să dați dovadă de respect. Fiți mai buni!”, a scris Alexandru Mitriță pe contul personal de Instagram.

Mitriță, mustrat de Sorin Cârțu: „Asta e cea mai mare prostie a jucătorilor”

Sorin Cârțu, legenda Craiovei Maxima, a comentat răbufnirea lui Alexandru Mitriță. Fostul mare atacant și antrenor nu este de acord cu reacția playmakerului. Cârțu consideră că astfel de atacuri ar trebui ignorate complet de către fotbaliști.

„E mare greșeală! Dacă ești preocupat de ce se scrie pe internet. Asta e cea mai mare prostie a lor, a jucătorilor. Poate nici nu ar trebui să aibă așa ceva. Eu, de exemplu, Sorin Cârțu, nu am Facebook. Nu vreau să știu. N-am vrut să știu niciodată ce părere are X sau Y despre ce trebuie să fac eu și cum să mă comport eu. Că nu știu cu cine vorbesc.

De unde știu eu cine e cel care își exprimă punctul de vedere. Ce calitate de om are, ce poziție are în societate. Și eu îmi fac sânge rău? Când ăla cine știe ce jaf de om e. Dacă îți înjură copiii sau nevasta? Tu îți dai seama ce calitate de om are ăla? Eu îmi fac probleme? Și nu ar trebui să își facă nici Alex pe treaba asta.

Nu știi dacă e suporterul Universității. Poate erau suporteri de la echipa adversă. Care abia așteaptă, se bucură. De ce să intri tu într-un stres de genul ăsta? Ăla asta și aștepta ca el să se supere, să se manifeste, să vorbească. Ăștia nici nu trebuie băgați în seamă. O rușine dacă i s-a întâmplat așa ceva”, a declarat Sorin Cârțu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, show care e live pe luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

