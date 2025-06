Alex Mitriță a făcut ravagii la debutul în China! Intrat la pauză, fostul star al Craiovei a reușit „dubla” și a dat pasă de gol. Video

Alexandru Mitriță a avut parte de un debut de senzație pentru noua sa echipă, Zhejiang FC. „Piticul atomic” a intrat pe teren în meciul cu Qingdao Hainiu la startul reprizei secunde și imediat și-a făcut simțită prezența. A marcat două goluri și a oferit o pasă decisivă.

Alex Mitriță, dublă și pasă de gol în meciul de debut pentru noua sa echipă

o, Alex Mitriță a început meciul cu Qingdao Hainiu pe banca de rezerve. La pauză, scorul era 0-0, însă cursul jocului s-a schimbat după ce a intrat pe teren fostul jucător al oltenilor.

ADVERTISEMENT

Introdus imediat după pauză, Mitriță i-a pasat decisiv lui Wang Yudong, cel care a deschis scorul. La scurt timp după aceea, atacantul român a înscris primul său gol pentru noua sa echipă, mărind diferența în minutul 69. În prelungiri, „piticul atomic” a mai marcat un gol și a stabilit rezultatul final, 3-0 pentru echipa sa.

Chinezii au toate motivele să se bucure după transferul lui Mitriță. Fotbalistul pare că deja s-a adaptat fotbalului asiatic și speră să marcheze gol după gol și în etapele următoare.

ADVERTISEMENT

Alexandru Mitriță e gata de o nouă provocare

În carieră, Alex Mitriță a mai evoluat pentru echipe precum Viitorul, Pescara, New York City, PAOK Salonic sau Al-Raed. Site-urile de specialitate îl evaluează la 4 milioane de euro,

„Mulțumesc, Universitatea Craiova!

Au fost doi ani plini de emoție, muncă, sacrificii și bucurii. Am trăit fiecare meci cu sufletul la gură și am dat tot ce am avut mai bun, din inimă, pentru acest club, pentru culori, pentru voi.

ADVERTISEMENT

Sunt recunoscător că am făcut parte din această echipă, din această familie cu istorie, pasiune și tradiție. Voi rămâne mereu mândru că am îmbrăcat tricoul Universității Craiova și că am avut șansa să lupt pe teren pentru voi, suporterii alb-albaștri”, le-a transmis Mitriță fanilor Universității Craiova.

ADVERTISEMENT