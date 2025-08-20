Alex Mitriță a ieșit din nou la rampă în China! Ce a reușit internaționalul român la ultimul meci al lui Zhejiang. Video

Aflat pe convocați de Mircea Lucescu pentru meciurile cu Canada și Cipru, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, Alex Mitriță a fost din nou decisiv în China și a primit o notă mare.

ADVERTISEMENT

Nota primită de Alex Mitriță după o nouă pasă decisivă

Internaționalul român a fost titular și a jucat toate minutele în meciul pe care echipa sa, Zhejiang, l-a câștigat pe teren propriu, scor 2-0, în fața formației Tianjin Jinmen Tiger, în etapa a 23-a a campionatului Chinei.

În ultimul minut al primei reprize, Alex Mitriță a centrat perfect dintr-un corner de pe partea dreaptă și atacantul brazilian a Yago Cariello a deschis scorul cu o lovitură de cap din 6 metri, profitând și de o ieșire eronată a portarului advers.

ADVERTISEMENT

Golul care a securizat victoria gazdelor a venit în prelungirile partidei și a purtat semnătura mijlocașului croat Franko Andrijasevic. În urma acestui succes, Zhejiang a urcat pe locul 6 în clasament, peste Tianjin Jinmen Tiger, cele două având câte 33 de puncte, dar formația românului are golaveraj mai bun.

Mitriță, printre cei mai buni jucători de pe teren

Evoluția lui Alex Mitriță a fost una remarcabilă, el fiind notat de Sofascore cu 7.5. Note mai mari decât el au primit doar portarul lui Zhejiang, Bo Zaho (8.2), Andrijasevic (7.6) și mijlocașul portughez al oaspeților Bruno Xadas (7.6).

ADVERTISEMENT

Înainte de a veni la echipa națională a României pentru meciurile din luna septembrie, Mitriță mai are de jucat o partidă de campionat. Duminică, 24 august, de la ora 14:00, formația sa va întâlni în deplasare pe Meizhou Hakka.

ADVERTISEMENT

Fostul atacant al Universității Craiova este un adevărat idol în China, iar prestațiile sale încântătoare . Până în acest moment, el a reușit 7 goluri și 4 pase decisive.