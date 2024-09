Alex Mitriță a intrat în conflict și cu Devis Mangia: „Mai dădea din mâini, stilul lui”

Alexandru Mitriță este unul dintre cei mai importanți jucători care evoluează în prezent în SuperLiga României, iar evoluțiile excelente din acest sezon l-au readus în vizorul echipei naționale de fotbal a României. Fotbalistul Craiovei a fost convocat de Mircea Lucescu pentru dubla cu Kosovo și Lituania, din Liga Națiunilor.

Florin Gardoș, dezvăluiri despre conflictul dintre Devis Mangia și Alexandru Mitriță

Alexandru Mitriță este unul dintre cei mai apreciați și talentați jucători români care evoluează în prezent în SuperLiga României, iar fotbalistul Universității Craiova , după o perioadă destul de lungă de absență.

Una dintre principalele probleme ale starului din Bănie este atitudinea, lucru subliniat și de Edi Iordănescu, vechiul selecționer care l-a ignorat pe jucătorul de 29 de ani, în ciuda evoluțiilor fantastice din sezonul trecut. În cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Florin Gardoș a dezvăluit, din perioada când evolua pentru Universitatea Craiova, că Mitriță se contra des la antrenamente cu Devis Mangia.

„Eu vreau să îl văd pe Mitriță titular în echipa națională de fotbal a României, să îl vedem cum răspunde, cum se comportă, în niciun caz nu poate fi Mitriță cel de la Craiova și în relația cu jucătorii”, a spus Robert Niță.

„Comportamentul lui în teren a fost tot timpul în regulă. Ok, uneori poate mai făcea un dribling în plus, uneori prin fața careului lui Craiova și pierdea mingea era altceva, dar el ca atitudine, mie mi s-a părut că e ok. La antrenamente și când eram eu acolo, mai avea conflicte cu Mangia, dar știam cum să îl tempereze.

(n. r .A avut Mitriță conflice cu Mangia?) A avut e mult spus, au fost niște divergențe, mai dădea din mâini, Mangia se aprindea foarte repede, dar se termina antrenamentul și discutau și gata se încheia tot. Trebuie să știi cum să îl iei, dar aici la domnul Lucescu nu cred că va fi o problemă. Plus că, din experiența mea, cu cât antrenorul are o anvergură mai mare, cu atât e mai ușor să impună respect și disciplină, asta e clar”, a declarat Florin Gardoș la FANATIK SUPERLIGA.

„Unde să joace Mitriță?” Dezabateri în direct la Fanatik Superliga despre echipa de start folosită de Mircea Lucescu în Kosovo – România

Aflat în lotul României pentru meciul cu Kosovo, primul din Liga Națiunilor, Alexandru Mitriță , dacă Mircea Lucescu va decide să meargă pe mâna jucătorilor care au evoluat la Campionatul European din Germania.

Fotbalistul de la Universitatea Craiova se luptă pentru postul de titular cu Florinel Coman și Valentin Mihăilă, doi jucători care au la rândul lor un start bun de sezon, la Al-Gharafa, respectiv Parma Calcio. Cei doi au fost la EURO 2024 în lotul lui Edi Iordănescu și sunt văzuți drept soluții de bază și pentru Mircea Lucescu în dubla cu Kosovo și Lituania.

„Cred că Mircea Lucescu nu va face absolut nicio schimbare față de formula de bază pe care am avut-o în Germania. Dacă Niță nu avea echipă și are de două săptămâni, atunci te bazai pe Târnovanu, Sava, nu cred că Popescu de la Craiova. În rest, pe cine să schimbi? Ar revendica o titularizare Olaru, după forma excepțională, dar în locul cui? Îl scoți pe Răzvan Marin titular în Serie A? Sau pe Stanciu, nu poți să-l scoți. Nu vei juca niciodată fără MCD acolo la mijloc, dacă joci cu San Marino poate te duci cu Răzvan Marin acolo, dar dacă joci un meci greu în deplasare, îți trebuie Marius Marin acolo. Poate Florinel..”, a declarat Alin Buzărin.

„Mitriță nu? Nu știu unde, dar vorbim de forma de moment..”, a intervenit Robert Niță.

„Unde dragul meu? Unde? Scot un Man, un Mihăilă, care impresionează cu Milan, cu Napoli, cu Fiorentina, deci de ce să stricăm ceva ce merge?”, a spus Alin Buzărin.

„La fundașii centrali și laterali e cel mai simplu”, a completat Gardoș.

„90 și la sută va fi același 11 de la EURO, așa cum au anunțat și colegii mei care sunt acolo la Priștina. Cu Niță în poartă, Rațiu – Burcă – Drăgușin și Bancu, Marius Marin – Răzvan Marin și Stanciu, iar în față Drăguș vârf împins, Man în dreapta, Mihăilă în stânga”, a intervenit Cristi Coste.

„Singura discuție ar putea fi în stânga”, a spus Florin Gardoș. „Da, Mihăilă vs Coman”, a intervenit Cristi Coste. „Și Coman a avut un debut bun” , a completat Niță.

„Mă gândesc că prioritate au, la cum e făcută echipa, cei care au jucat la EURO, nu cei care vin acum din spate, plus că îi dă timp lui Mircea Lucescu să îi și cunoască”, a sintetizat Cristi Coste.

„Te poți gândi că Mitriță a lipsit, s-a discutat mult pe tema asta și vine dornic să arate că trebuie să fie acolo”, a declarat Florin Gardoș. „Păi să arate din minutul 72 încolo”, a încheiat Alin Buzărin.

