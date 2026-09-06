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Alex Mitriță, un nou gol superb pentru Zhejiang! Un alt român a ieșit la rampă în China. Video

Alex Mitriță (31 de ani) își continuă evoluțiile excelente în campionatul Chinei. Fostul atacant al Universității Craiova a marcat încă un gol extraordinar.
Traian Terzian
06.09.2026 | 17:04
Alex Mitrita un nou gol superb pentru Zhejiang Un alt roman a iesit la rampa in China Video
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Alex Mitriță (31 de ani), a marcat un nou gol în China. Sursă foto: colaj Fanatik
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Încă un meci fantastic făcut de Alex Mitriță în China. Fotbalistul român a marcat un gol magnific pentru Zhejiang Professional, însă nu a fost de ajuns pentru ca echipa sa să plece cu vreun punct de pe terenul lui Tianjin Jinmen Tiger.

Încă un gol reușit de Alex Mitriță în China

După ce săptămâna trecută realiza un hattrick și dădea o pasă decisivă într-o singură repriză, Alex Mitriță și-a trecut din nou numele pe lista marcatorilor. Integralist, el a marcat în minutele de prelungire ale primei reprize din partida cu Tianjin Jinmen Tiger, din etapa a 26-a a campionatului chinez.

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După ce gazdele au deschis scorul prin portughezul Xadas (6), fostul internațional român a restabilit egalitatea cu un șut extraordinar. De la 25 de metri lateral stânga, Mitriță a direcționat balonul spre colțul scurt fără nicio șansă pentru portarul advers.

Din păcate, Tianjin Jinmen Tiger a punctat din nou în repriza secundă prin Ji Shengpan (72) și s-a impus în cele din urmă cu 2-1. După această înfrângere, Zhejiang Professional se află pe locul 10 în clasament, cu 28 de puncte.

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Alex Ioniță, pasă de gol pentru Yunnan Yukun

Și fostul mijlocaș rapidist Alex Ioniță a ieșit la rampă în China. El a dat o pasă de gol în victoria de pe teren propriu a echipei sale, scor 5-0, în fața lui Liaoning Tieren. Ioniță a jucat până în minutul 82, în timp ce coechipierul său Andrei Burcă a fost integralist.

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Într-un alt meci din campionatul chinez, echipa Chongqing Tonglianglong, cu mijlocașul Alexandru Cîmpanu pe teren toate minutele, a pierdut acasă, scor 1-3, cu formația Shanghai Shenhua.

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În urma acestor rezultate, Yunnan Yukun a urcat pe locul 4, cu 38 de puncte, în timp ce Chongqing Tonglianglong este pe 9, cu 31 de puncte. Cel mai bine în clasament dintre români stă Nicolae Stanciu, care este pe poziția secundă cu Dalian Yingbo, cu 40 de puncte, la 12 puncte în spatele liderului Chengdu Rongcheng.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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