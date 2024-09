Alex Mitriță a răbufnit la adresa fanilor olteni, după Universitatea Craiova – Slobozia 3-1: ”Nu poți să ai atâta răutate”

, a pus capăt unei serii de 4 jocuri la rând fără victorie și a urcat pe locul secund în clasament, la 3 puncte în spatele liderului U Cluj.

Alex Mitriță, replică acidă pentru fani după Universitatea Craiova – Slobozia 3-0

La finalul întâlnirii Universitatea Craiova – Slobozia 3-0, ultima din etapa a 11-a din SuperLiga, Alex Mitriță le-a bătut obrazul fanilor care i-au huiduit în ultimele minute atunci când au ținut de minge la trecerea timpului.

ADVERTISEMENT

”Aveam nevoie de această victorie. A fost o gură de aer. Ne așteaptă un meci greu la Galați acum. Lumea trebuie să înțeleagă că suntem pe locul doi, campionatul este foarte lung. Nu poți să ai atâta răutate ca suporter, dacă iubești această echipă.

Trebuie să fim o familie dacă vrem să câștigăm campionatul, începând de la suporteri până la ultimul om din club. Nu ai cum să procedezi așa cu Nicușor Bancu, dar acesta este fotbalul.

ADVERTISEMENT

Trebuie să fim alături unul de celălalt. Trebuie să aibă răbdare, campionatul este lung. Trebuie să mergem încrezători și să dăm totul pe teren (n.r. – la meciul cu Oțelul)”, a declarat Mitriță.

Și antrenorul Universității Craiova, Costel Gâlcă, , fiind de părere că cele mai importante în această bătălie de anduranță sunt punctele câștigate.

ADVERTISEMENT

Baiaram își pune toate speranțele în Mitirță

Atacantul Ștefan Baiaram, autorul unei duble în meciul cu Unirea Slobozia, a fost modest și a pus reușitele sale pe munca întregii echipe și a mărturisit că nu se gândește la titlul de golgheter.

”A fost un meci foarte greu, am venit după multe meciuri în care nu ne-a ieșit jocul. Ne bucurăm că ne-am revenit și am reușit să câștigăm. Am dat două goluri cu capul, mă bucur că am fost acolo. E munca întregii echipe, eu doar am finalizat. Ne-am obișnuit (n.r.- cu presiunea), toți știm că dacă sunt rezultate e liniște. Ne bucurăm că am câștigat.

ADVERTISEMENT

Nu mă gândesc la titlul de golgheter, vreau doar să fiu sănătos. Am lipsit destul de mult în ultima perioadă, n-am multe jocuri în picioare. Alex Mitriță este un jucător extraordinar, sper să ne ajute în continuare. Ne așteaptă un meci greu la Galați, dar sper să câștigăm”, a spus Baiaram.