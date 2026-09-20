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Profitând de pauza datorată echipelor naționale, Alex Mitriță a plecat din China și s-a întors în țară pentru o scurtă perioadă. Fotbalistul a ales să-și petreacă seara de sâmbătă alături de fosta sa echipă Universitatea Craiova și a venit la stadion cu o mașină de lux.

Cu ce super mașină a venit Alex Mitriță la Universitatea Craiova – FCSB

Așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, Alex Mitriță pentru a susține Universitatea Craiova la derby-ul cu FCSB, din etapa a 10-a a SuperLigii. Iar apariția atacantului a stârnit vâlvă în Bănie.

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Idolul Olteniei, însoțit de fiul său, și-a făcut apariția la arena din Craiova la volanul unui automobil albastru cu care le-a luat ochii fanilor. Este vorba de un Mercedes-AMG G-Class, cunoscut popular ca G-Wagon sau G 63 AMG.

Prețul unei astfel de mașini variază în funcție de anul de fabricație, dotări și starea vehiculului, iar prețul de pornire este de aproximativ 200.000 de euro. Cu opțiuni speciale sau pachete de performanță, prețul poate ajunge și la 250.000 de euro.

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Modelul Mercedes-AMG G 63 are un motor V8 biturbo de 4.0 litri și o putere de 585 de cai putere. Cu o cutie de viteze automată AMG Speedshift TCT cu 9 rapoarte și tracțiune integrală permanentă, mașina ajunge de la 0 la 100 km/h în circa 4,5 secunde.

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Mitriță, asaltat de fanii Universității Craiova

Sosirea spectaculoasă a lui Alex Mitriță la stadionul din Bănie a atras atenția fanilor, care s-au strâns în jurul automobilului pentru a-și saluta idolul. Atacantul a fost extrem de deschis și a stat să facă poze cu copiii și le-a dat autografe.

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Momentul a fost întrerupt pentru scurt timp de fostul mare fotbalist Sorin Cârțu. Oficialul Universității Craiova l-a zărit pe fostul jucător al ”alb-albaștrilor”, s-a apropiat de el și l-a pupat pe cap.

Mitriță traversează o , reușind numeroase goluri și pase decisive pentru Zhejiang FC. Ultima partidă de vis reușită de el a fost chiar în această săptămână, în victoria cu 4-1 în fața lui Wuhan Three Towns, când a marcat o dată și a dat și un assist.