Alex Mitriţă a vorbit pentru Fanatik despre întoarcerea la U Craiova: “Mi-aş dori să lucrez iar cu Reghe!”

Universitatea Craiova va avea un suporter de lux diseară la meciul cu Gaz Metan Mediaş. Alex Mitriţă s-a întors în România de câteva zile şi va fi pe “Ion Oblemenco” la confruntarea din Liga 1.

Naşul Mihai Rotaru face pressing să îl readucă pe finul Alex Mitriţă, însă ecuaţia nu este una simplă. New York City a plătit 8 milioane de euro în schimbul atacantului, în urmă cu doi ani şi va dori să mai recupereze din investiţie.

Alex Mitriţă a vorbit pentru FANATIK despre întoarcerea la U Craiova

Alex Mitriţă a fost în cantonamentul echipei, acolo unde a făcut un antrenament separat de echipă. Aşa cum FANATIK a anunţat, la echipă şi a stat de vorbă cu Laurenţiu Reghecampf.

Înaintea meciului dintre Universitatea Craiova şi Gaz Metan Mediaş, Alex Mitriţă a vorbit pentru FANATIK despre interesul Universităţii Craiova spunând că şi-ar dori să revină în Bănie pentru că nu depinde de el:

“Nu ştiu nimic, aştept să vorbesc cu impresarul. Eu sunt la mâna celor de la New York. Ştiţi foarte bine sentimentele mele pentru această echipă, dar aparţin de New York. Agentul meu vorbeşte cu ei (n.r. oficialii lui New York City).

“L-am avut pe Mister şi în Arabia Saudită, e un antrenor foarte bun”

Vom avea veşti zilele următoare. Nu aş putea să refuz o ofertă ca aceasta, îl cunosc şi pe Mister (n.r. întrebat de oferta lui Răzvan Lucescu pentru un transfer la PAOK). Mai am contract cu New York şi decid în privinţa mea.

L-am avut pe Mister (n.r. Laurenţiu Reghecampf) şi în Arabia Saudită, e un antrenor foarte bun şi eu mi-aş dori să lucrez cu el, dar momentan stau la mâna celor de la New York.

Craiova mai are nevoie de 2-3 întăriri, fanii să aibă răbdare cu ei. Am făcut un antrenament, am vorbit cu băieţii şi le-am urat baftă”, a spus Mitriţă pentru FANATIK.

Alex Mitriţă, transferat pe 8 milioane de euro de New York City!

În ianuarie 2019, Alex Mitriţă a plecat de la Universitatea Craiova la New York City pentru 8 milioane de euro, efortul financiar al americanilor fiind unul important pentru acest transfer.

Însă, odată cu startul pandemiei, lucrurile s-au complicat pentru Mitriţă în Statele Unite. Din cauza numărului uriaş de cazuri din SUA, soţia sa a ales să se întoarcă în România să nască, iar lui Alex i-ar fu fost dificil să o viziteze des.

Astfel, clubul a ales să accepte un împrumut la Al Ahli, astfel încât Mitriţă să poată fi mai aproape de soţia sa. Fotbalistul s-a despărţit de arabi în urmă cu câteva zile şi rămâne de văzut dacă Rotaru va reuşi să rezolve această mutare sau atacantul va juca în altă parte.