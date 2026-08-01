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Alex Mitriță, aproape de o accidentare horror în China! Dramă în prelungiri pentru Ioniță și Burcă. Video

Emoții pentru Alex Mitriță în China! Fotbalistul român a fost aproape să se accidenteze grav în ultimul meci de campionat! Înfrângere dureroasă pentru Ioniță și Burcă
Gabriel-Alexandru Ioniță
01.08.2026 | 17:49
Alex Mitrita aproape de o accidentare horror in China Drama in prelungiri pentru Ionita si Burca Video
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Alex Mitriță, aproape de o accidentare horror în China. Foto: captură X
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Alex Mitriță (31 de ani) a fost integralist în meciul jucat de echipa sa Zhejiang Professional în deplasare cu Beijing Guoan în cadrul etapei cu numărul 21 din campionatul din China, câștigat de gazde cu scorul de 2-1. Fotbalistul român nu a reușit să își pună amprenta asupra jocului formației sale prin vreun gol sau vreo pasă decisivă.

Alex Mitriță, aproape de o accidentare horror în China

În schimb, fostul internațional român a fost aproape de o accidentare destul de gravă. În finalul primei reprize, la scorul de 1-1, Mitriță a fost lovit destul de puternic de un adversar cu cotul undeva în zona gâtului și s-a resimțit puternic. A rămas destul de mult timp întins pe gazon, până a primit îngrijri medicale.

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Ulterior, a ieșit de pe teren ținând o pungă de gheață în locul respectiv. Din fericire, în cele din urmă s-a dovedit că totuși nu a fost vorba despre ceva grav, astfel încât românul a revenit pe gazon după doar aproximativ un minut.

În prelungirile meciului, Alex Mitriță a fost foarte aproape să îi aducă echipei sale un punct în acest meci, doar că șutul său foarte bun din voleu din marginea careului a fost oprit de goalkeeper-ul advers pe linia porții, după ce în primă fază mingea i-a trecut printre picioare portarului.

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Dramă în prelungiri pentru Alex Ioniță și Andrei Burcă

În cadrul aceleiași etape din Superliga din China, Andrei Burcă (33 de ani) a fost integralist pentru Yunnan Yukun în meciul din deplasare cu Tianjin Jinmen Tiger, în vreme ce Alex Ioniță (31 de ani) a fost de asemenea titular și a fost înlocuit în minutul 65. În minutul 61, mijlocașul ofensiv a furnizat pasa decisivă la golul de 2-0 pentru Yunnan Yukun. Din nefericire însă pentru cei doi jucători români, echipa lor a fost învinsă în cele din urmă, scor 2-3, după goluri marcate de cei de la Tianjin în minutele 84, 90+3 și 90+8.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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