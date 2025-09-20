Alex Mitriță are China la picioare! Gol spectaculos în stilul lui Del Piero și pasă decisivă. Zhejiang a reușit minunea în dublă inferioritate numerică. Video

și Alexandru Mitriță a revenit cu gol. Fostul jucător al Universității Craiova a avut o reușită superbă în poarta celor de la Changchun Yatai.

UPDATE: Final incredibil în partida echipei lui Alexandru Mitriță

Zhejiang Professional conducea cu 2-1 în momentul în care Alexandru Mitriță oferea centrarea la autogolul lui Wang Yu, dar situația s-a complicat drastic mai apoi. Changchun Yatai a marcat de două ori prin norvegianul Ohi Omoijuanfo, iar Zhejiang a mai primit un cartonaș roșu, Li Tixiang fiind eliminat după ce a văzut două galbene în decurs de un minut.

Chiar și în acest context, cu doi oameni în minus, formația lui Alexandru Mitriță a reușit să smulgă un punct după golul înscris în minutul 90+9 de brazilianul Yago Cariello. Internaționalul român a fost notat cu 8.0 de site-ul , fiind cel mai bun jucător din echipa sa. Acesta a fost depășit doar de căpitanul gazdelor, Ohi Omoijuanfo, cu 8.5. Zhejiang ocupă locul 6 în clasament după acest rezultat, cu 38 de puncte.

Alexandru Mitriță, gol superb în prima repriză din Changchun Yatai – Zhejiang Professional

În etapa 25 din campionatul Chinei, Changchun Yatai a primit vizita celor de la Zhejiang Professional. Meciul a început cum nu se poate mai prost pentru oaspeți, care au rămas în inferioritate numerică după ce Leung Nok-Hang a văzut cartonașul roșu în minutul 26.

La doar un minut distanță, Rosic a deschis scorul pentru Changchun Yatai, completând tabloul dezastruos pentru Zhejiang în prima repriză. Totul s-a schimbat în minutul 35, când Alexandru Mitriță a marcat în stilul lui Del Piero.

Fostul jucător de la Universitatea Craiova a primit mingea în banda stângă, unde a făcut un stop, s-a uitat spre poartă și a lansat un șut cu mare efect direct în vinclul porții gazdelor. Reacția comentatorilor a fost pe măsură. Ulterior, în minutul 56, Alexandru Mitriță a trimis o centrare perfectă din corner, iar Wang Yu și-a trimis mingea în proprie poartă. Vezi video la final.

Mircea Lucescu a clarificat situația lui Alexandru Mitriță după ultimele meciuri ale echipei naționale

Alexandru Mitirță a jucat doar 16 minute în amicalul cu Canada, pierdut cu 0-3, urmând ca meciul cu Cipru să îl privească doar de pe banca de rezerve. Selecționerul Mircea Lucescu a explicat situația fotbalistului, precizând că nu a existat nicio problemă între cei doi:

„Absolut deloc, n-am avut nicio problemă. După meciul cu Canada i-am arătat […] când a vrut să recupereze și apoi a abandonat. Și nu a făcut un efort ca să blocheze. Am pus paralel cum a procedat Ahmed și cum a procedat el!”,

