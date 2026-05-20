Alex Mitriță are China la picioare! Românul a dat două pase decisive după faze marca Lionel Messi. Video

După ce a revenit din suspendarea de cinci etape pentru tragerea unui adversar de păr, Alex Mitriță este de neoprit în Superliga Chinei. În ultimele patru meciuri, fostul internațional a dat un gol și trei pase de gol, iar două dintre ele au venit chiar în ultima etapă, în victoria echipei sale cu 4-1.
Zhejiang Professional a jucat acasă în meciul din etapa a 13-a, contra lui Shandong Taishan, formație ce putea urca pe podium cu o victorie împotriva echipei lui Alex Mitriță. Totul a început perfect pentru oaspeți, care au deschis scorul încă din primul minut.
Tabela a rămas neschimbată până la pauză, iar antrenorul a făcut două schimbări. Unul dintre jucătorii introduși a restabilit egalitatea în minutul 60, iar doar patru minute mai târziu, în minutul 64, Alex Mitriță l-a servit perfect pe un coechipier pentru a duce meciul în avantaj, după ce a râs de trei aparători adverși, driblându-i în stilul lui Lionel Messi. VEZI VIDEO AICI
Ulterior, Zhejiang Professional și-a dublat avantajul prin golul din minutul 73 al lui Tolic, iar în prelungiri Alex Mitriță a ieșit din nou la rampă cu o pasă decisivă și a închis partida în stil mare. Scorul final a fost 4-1, iar această victorie o urcă pe echipa lui Mitriță de pe locul 12 până pe locul 6, la șase puncte de podium și la o distanță uriașă de lider, care după doar 13 meciuri are un avantaj de 13 puncte față de locul secund și 20 de puncte față de Zhejiang Professional.
Este bine-cunoscut faptul că Gheorghe Hagi iubește jucătorii tehnici, iar Alex Mitriță este unul dintre cei mai înzestrați fotbaliști români. Totuși, selecționerul României nici nu s-a obosit să-l sune pentru a discuta o posibilă convocare, întrucât extrema lui Zhejiang și-a anunțat retragerea de la națională, mai ales pentru că deplasările din China ar fi foarte dificile:
„Am dat telefoane anumitor jucători. Am vorbit în special cu cei de afară. Când un jucător alege să se retragă, este decizia lui. Mitriță singur a spus că nu mai vrea să vină. Când ajungi la concluzia asta, ce să mai vorbești? Nu are rost. Trebuie să ne uităm înainte. El a ajuns la concluzia asta”, a spus Gică Hagi la conferința de presă de miercuri.