Alex Mitriță are China la picioare! Românul a dat două pase decisive după faze marca Lionel Messi. Video

Alex Mitriță este fără doar și poate unul dintre starurile fotbalului din China în acest moment. Românul a contribuit cu două pase decisive la victoria răsunătoare a lui Zhejiang Professional
Ciprian Păvăleanu
20.05.2026 | 17:46
Alex Mitriță a dat două pase de gol în ultima etapă din China. Faze spectaculoase ale românului. Foto: Instagram @mitrita28
După ce a revenit din suspendarea de cinci etape pentru tragerea unui adversar de păr, Alex Mitriță este de neoprit în Superliga Chinei. În ultimele patru meciuri, fostul internațional a dat un gol și trei pase de gol, iar două dintre ele au venit chiar în ultima etapă, în victoria echipei sale cu 4-1.

Remontada de senzație pentru Mitriță în China! Echipa sa a fost condusă cu 1-0 la pauză, însă românul a fost din nou decisiv

Zhejiang Professional a jucat acasă în meciul din etapa a 13-a, contra lui Shandong Taishan, formație ce putea urca pe podium cu o victorie împotriva echipei lui Alex Mitriță. Totul a început perfect pentru oaspeți, care au deschis scorul încă din primul minut.

Tabela a rămas neschimbată până la pauză, iar antrenorul a făcut două schimbări. Unul dintre jucătorii introduși a restabilit egalitatea în minutul 60, iar doar patru minute mai târziu, în minutul 64, Alex Mitriță l-a servit perfect pe un coechipier pentru a duce meciul în avantaj, după ce a râs de trei aparători adverși, driblându-i în stilul lui Lionel Messi. VEZI VIDEO AICI

Ulterior, Zhejiang Professional și-a dublat avantajul prin golul din minutul 73 al lui Tolic, iar în prelungiri Alex Mitriță a ieșit din nou la rampă cu o pasă decisivă și a închis partida în stil mare. Scorul final a fost 4-1, iar această victorie o urcă pe echipa lui Mitriță de pe locul 12 până pe locul 6, la șase puncte de podium și la o distanță uriașă de lider, care după doar 13 meciuri are un avantaj de 13 puncte față de locul secund și 20 de puncte față de Zhejiang Professional.

Ce spune Gică Hagi despre o posibilă revenire a lui Alex Mitriță la naționala României

Este bine-cunoscut faptul că Gheorghe Hagi iubește jucătorii tehnici, iar Alex Mitriță este unul dintre cei mai înzestrați fotbaliști români. Totuși, selecționerul României nici nu s-a obosit să-l sune pentru a discuta o posibilă convocare, întrucât extrema lui Zhejiang și-a anunțat retragerea de la națională, mai ales pentru că deplasările din China ar fi foarte dificile:

„Am dat telefoane anumitor jucători. Am vorbit în special cu cei de afară. Când un jucător alege să se retragă, este decizia lui. Mitriță singur a spus că nu mai vrea să vină. Când ajungi la concluzia asta, ce să mai vorbești? Nu are rost. Trebuie să ne uităm înainte. El a ajuns la concluzia asta”, a spus Gică Hagi la conferința de presă de miercuri.

Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
