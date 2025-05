Alex Mitriță bagă spaima în olteni după Universitatea Craiova – Dinamo 2-1: „Sunt șanse să plec! Trebuie să mă gândesc la familie”

Oltenii au încheiat sezonul pe locul 3 în Superliga și Alexandru Mitriță nu a avut tocmai cele mai bune vești pentru suporterii echipei din Bănie.

Mitriță trimite fiori reci pe spatele fanilor olteni după Universitatea Craiova – Dinamo 2-1

Universitatea Craiova nu a pus mâna pe Cupă și nici pe campionat în acest sezon. Oltenii se consolează totuși cu clasarea pe podium la final de stagiune și cu participarea în preliminariile Conference League.

ADVERTISEMENT

Alexandru Mitriță, , a reacționat la finalul victoriei cu Dinamo. Talentatul fotbalist a tras câteva concluzii după un nou sezon în care a strălucit, dar nu a câștigat nimic.

„Cu siguranţă puteam mai mult!”

„Am terminat pe locul 3. Ne-am dorit să ne batem la campionat, dar nu am reuşit. Am avut momente foarte bune, momente mai puţin bune. Trebuie să învăţăm din lucrurile astea. Sunt mândru de băieţi.

ADVERTISEMENT

Mister ştie cel mai bine să ne motiveze şi s-a văzut asta în repriza a doua. Este greu acum să spun ce ne-a lipsit, dar dacă aveam mai multă şansă, cu siguranţă puteam mai mult. Un sezon bun pentru mine, important a fost să am continuitate. Sunt foarte bucuros şi sunt mândru de acest lucru.

„În aceşti doi mi-am dorit foarte mult să câştig titlul cu Craiova. Sunt şanse să plec”

Mitriță a revenit la Universitatea Craiova în vara anului 2023. Fotbalistul a mărturisit că visul său a fost să câștige campionatul alături de echipa sa de suflet, și că sunt șanse ca în această vară să părăsească Bănia.

ADVERTISEMENT

În aceşti doi mi-am dorit foarte mult să câştig titlul cu Craiova, de-asta am venit acasă, e visul meu. Acum vreau să merg în vacanţă şi vom vedea ce va fi în sezonul viitor. Am ajuns la 30 de ani, am o vârstă, mă gândesc la binele familiei. O să văd după vacanţă ce se va întâmpla.

ADVERTISEMENT

Da, sunt şanse să plec, dar vreau să mă liniştesc. Au fost doi ani grei pentru mine şi voi lua o decizie cu familia mea, cu cei din club, să vedem ce oferte sunt”, a declarat Alex Mitriţă, conform