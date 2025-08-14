Alex Mitriță, desemnat fotbalistul lunii în China! Presa asiatică este în extaz: „Este o bijuterie!”

Alex Mitriță îi face pe chinezi să nu regrete nici cel mai mic cent pe care l-au plătit pentru a-l aduce în campionatul lor. Fostul atacant de la Universitatea Craiova a fost numit fotbalistul lunii iulie în China, iar presa locală este în extaz.

Alex Mitriță, fotbalistul lunii iulie în SuperLiga Chineză. Cum a reacționat presa asiatică

Alex Mitriță i-a încântat pe chinezi încă de la debut prin tehnica sa superioară SuperLigii din China. „Piticul” a rezolvat primul său meci de unul singur, înscriind de două ori și oferind un assist în partida câștigată de Zhejiang cu 3-0.

În luna iulie s-au disputat doar două etape, însă Mitriță a fost decisiv în fiecare dintre ele. și a marcat un gol decisiv în minutul 90 +9, în victoria lui Zhejiang cu 3-2 în fața echipei lui Alexandru Tudorie.

În urma acestor performanțe, Alexandru Mitriță a fost desemnat jucătorul lunii, obținând 89 de puncte. El a dominat votul presei, care i-a oferit 63 de puncte: „Mitriță e incredibil! Tehnica lui este o bijuterie a SuperLigii Chineze” ; „Un fulger românesc! Viteză, fantezie și determinare — Mitriță este vedeta transferurilor din această vară!”, au fost două dintre reacțiile presei din China.

Alex Mitriță, cifre impresionante la Zhejiang. Internaționalul român este favorit la nominalizarea pentru jucătorul lunii august

În cele două meciuri jucate până la jumătatea lunii, Mitriță a înscris deja de două ori și a oferit două assisturi pentru colegii săi.

Zhejian FC va mai juca încă trei meciuri în această lună, iar dacă prestațiile sale bune vor continua, nimeni nu-l poate opri din câștigarea titlului de cel mai bun fotbalist al lunii pentru a doua oară consecutiv.

În total, în 6 meciuri jucate pentru formația chineză, Alexandru Mitriță a contribuit la marcarea a 10 goluri dintr-un total de 16. Fotbalistul român a marcat de 7 ori și a oferit trei pase decisive până în acest moment.

Revine Alexandru Mitriță la echipa națională? Mircea Lucescu a luat decizia

În urma prestațiilor sale fulminante din SuperLiga Chineză, Mircea Lucescu a decis ca Alexandru Mitriță să fie chemat la echipa națională pentru jocurile din luna septembrie, când România va disputa un meci amical și unul oficial.

„Tricolorii” vor întâlni Canada într-o partidă amicală, iar câteva zile mai târziu se vor deplasa în Cipru pentru un meci din preliminariile Campionatului Mondial din 2026: „Mircea Lucescu a decis să îl cheme pe Alexandru Mitriță la echipa națională. Informația asta e o bombă!

Ultima informație tare, după 6 goluri și 2 assisturi în 5 meciuri, Lucescu a revenit asupra deciziei. Lucescu nu o anunțase public, dar a zis la un moment dat. Alexandru Mitriță va fi convocat la echipa națională pentru meciurile din septembrie. Bine, joacă de rupe, să dai 6 goluri și 2 assisturi în 5 meciuri… E cel mai bun jucător din campionatul Chinei”, a dezvăluit Horia Ivanovici, la FANATIK SUPERLIGA.