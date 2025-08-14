Alex Mitriță, desemnat fotbalistul lunii în China! Presa asiatică este în extaz: „Este o bijuterie!”

Alex Mitriță îi face pe chinezi să nu regrete nici cel mai mic cent pe care l-au plătit pentru a-l aduce în campionatul lor. Fostul atacant de la Universitatea Craiova a fost numit fotbalistul lunii iulie în China, iar presa locală este în extaz.
Alex Mitriță i-a încântat pe chinezi încă de la debut prin tehnica sa superioară SuperLigii din China. „Piticul” a rezolvat primul său meci de unul singur, înscriind de două ori și oferind un assist în partida câștigată de Zhejiang cu 3-0.
În luna iulie s-au disputat doar două etape, însă Mitriță a fost decisiv în fiecare dintre ele. Extrema stângă a înscris o „dublă” într-un meci câștigat de echipa sa cu 3-1 și a marcat un gol decisiv în minutul 90 +9, în victoria lui Zhejiang cu 3-2 în fața echipei lui Alexandru Tudorie.
În urma acestor performanțe, Alexandru Mitriță a fost desemnat jucătorul lunii, obținând 89 de puncte. El a dominat votul presei, care i-a oferit 63 de puncte: „Mitriță e incredibil! Tehnica lui este o bijuterie a SuperLigii Chineze” ; „Un fulger românesc! Viteză, fantezie și determinare — Mitriță este vedeta transferurilor din această vară!”, au fost două dintre reacțiile presei din China.
Alex Mitriță a început foarte bine luna august și continuă să fie un om crucial pentru echipa sa. În cele două meciuri jucate până la jumătatea lunii, Mitriță a înscris deja de două ori și a oferit două assisturi pentru colegii săi.
Zhejian FC va mai juca încă trei meciuri în această lună, iar dacă prestațiile sale bune vor continua, nimeni nu-l poate opri din câștigarea titlului de cel mai bun fotbalist al lunii pentru a doua oară consecutiv.
În total, în 6 meciuri jucate pentru formația chineză, Alexandru Mitriță a contribuit la marcarea a 10 goluri dintr-un total de 16. Fotbalistul român a marcat de 7 ori și a oferit trei pase decisive până în acest moment.
În urma prestațiilor sale fulminante din SuperLiga Chineză, Mircea Lucescu a decis ca Alexandru Mitriță să fie chemat la echipa națională pentru jocurile din luna septembrie, când România va disputa un meci amical și unul oficial.
„Tricolorii” vor întâlni Canada într-o partidă amicală, iar câteva zile mai târziu se vor deplasa în Cipru pentru un meci din preliminariile Campionatului Mondial din 2026: „Mircea Lucescu a decis să îl cheme pe Alexandru Mitriță la echipa națională. Informația asta e o bombă!
Ultima informație tare, după 6 goluri și 2 assisturi în 5 meciuri, Lucescu a revenit asupra deciziei. Lucescu nu o anunțase public, dar a zis la un moment dat. Alexandru Mitriță va fi convocat la echipa națională pentru meciurile din septembrie. Bine, joacă de rupe, să dai 6 goluri și 2 assisturi în 5 meciuri… E cel mai bun jucător din campionatul Chinei”, a dezvăluit Horia Ivanovici, la FANATIK SUPERLIGA.