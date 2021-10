Alex Mitriță, după ce a adus victoria României cu Armenia: „După suferință, vin și momentele fericite!”

„Am câștigat în special datorită felului în care am evoluat în deplasare cu Germania, chiar dacă am pierdut. Am avut o atitudine excelentă. Consider că în meciul cu Armenia am meritat victoria.

Sunt momente în care suferi și ești la pământ, dar după aceea vin momente fericite, în care te bucuri. Sunt fericit că am câștigat și că am marcat după o pauză de un an la echipa națională. Sper să marchez în continuare, dacă voi fi selecționat și folosit.

Mitriță vede finale cu Islanda și Liechtenstein

Sunt ferm convins că dacă în următoarele două partide, pe care eu le consider adevărate finale, vom juca la fel cum am făcut-o cu Germania și Albania, com câștiga. Niciun meci nu seamănă cu altul. Dar trebuie să intrăm cu atitudine inclusiv în meciul cu Liechtenstein.

De la toate echipele la care am jucat în strănătate am avut ceva de învățat, indiferent că a fost în Statele Unite sau Arabia Saudită. Și la fel este și la PAOK Salonic, în Grecia. Mă înțeleg foarte bine cu ‘Mister’ Lucescu”, a precizat jucătorul.

Mijlocașul mai are multe de demonstrat în fotbalul european

mijlocașul lui PAOK a recunoscut într-un interviu pentru FRF TV că se bucură că a revenit la echipa națională după o pauză de un an. „Sunt foarte fericit, cred că orice jucător își dorește să joace pentru echipa națională.

Am multe de demonstrat în fotbalul european. Am fost plecat multă vreme din Europa, acum am revenit și vreau să demonstrez că pot să fac față la un nivel bun și la echipa de club și la echipa națională”, a mai declarat jucătorul.

Chiricheș consideră că prestația din Germania

La rândul lui, căpitanul Vlad Chiciheș consideră că naționala a avut o perioadă foarte bună, cu rezultate excelente. „Suntem pe locul 2, trebuie să continăm așa, să le câștigăm și pe următoarele și să mergemn la baraj.

Mitriță ne ajută foarte mult, ne dă încredere. De fiecare dată când a fost în formă și a jucat jucat, ne-a ajutat foarte mult. Nu știu dacă este o schimbare în evoluția mea. Mă bucur că am reușit să mă ridic la un nivel foarte bun.

Rezultatul din Germania ne-a ajutat foarte mult, pentru că ne-am dedicat 200%. Dar ne-a motivat și mai tare pentru acest meci să-l câștigăm și să fim acum pe locul 2.

Trebuie să câștigăm ambele meciuri rămase și să fim sigur de locul 2. Știm foarte bine ce avem de făcut. Suntem motivați și ne dorim să mergem la baraj", a declarat .