Alex Mitriță este rege în China! Scenografie specială pentru român, chiar dacă era suspendat

Gabriel-Alexandru Ioniță
17.04.2026 | 20:29
Scenografie dedicată lui Alex Mitriță în China. Foto: Instagram
Alex Mitriță (31 de ani) a devenit deja un idol în China pentru fanii lui Zhejiang Professional. Fotbalistul român nu a făcut parte din lotul echipei sale la ultimul meci din campionat. El și-a ispășit a doua etapă de suspendare după cartonașul roșu primit în urmă cu două runde. Atunci, formația sa a pierdut pe teren propriu cu scorul de 0-1 în fața celor de la Chongqing Tonglianglon.

Scenografie specială pentru Alex Mitriță în China, la ultimul meci jucat de Zhejiang Professional

Ulterior, în etapa precedentă din Superliga Chinei, fără Mitriță deci, Zhejiang a pierdut din nou, 0-3 în deplasare cu Dalian Yingbo, echipa lui Nicolae Stanciu. Iar acum, gruparea fostului fotbalist de la Universitatea Craiova a revenit pe teren propriu și a terminat la egalitate cu Beijing Guoan, scor 0-0, în cadrul etapei cu numărul 6.

Întrucât Alex Mitriță nu a făcut deci parte din lot din cauza acelei suspendări, fanii lui Zhejiang Professional au simțit nevoia să își manifeste sprijinul pentru fotbalistul român cu ocazia acestei partide. Astfel, au realizat o scenografie dedicată special lui. Pe un banner de dimensiuni considerabile, a fost reprezentat un suporter al echipei care îi întinde mâna lui Mitriță pentru a-l ajuta să se ridice de la pământ, semn clar de susținere în contextul suspendării primite.

De asemenea, pe pânza respectivă a fost scris și un mesaj în limba română, extrem de sugestiv: „Haide, Mitri”. În plus, fanii chinezi au mai afișat și un alt mesaj elocvent în acest context, în limba lor maternă de această dată: „Cine cade pentru dreptate, se ridică repede”. În urma acestui rezultat de egalitate obținut în meciul cu Beijing Guoan, Zhejiang Professional a ajuns pe locul 9 în clasamentul din China, cu doar trei puncte acumulate după primele șase etape.

Ce a reușit Alex Mitriță până acum în acest sezon la Zhejiang Professional

În mod normal, echipa lui Mitriță ar fi trebuit să aibă în prezent opt puncte. Doar că recent clubul a fost penalizat cu cinci puncte de către Federația de Fotbal din această țară. Până acum în acest sezon, fotbalistul român a contribuit la rezultatele lui Zhejiang Professional cu un gol marcat și cu patru pase decisive oferite.

Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
