Alex Mitriță, golul cu numărul 11 în China! Atacantul român, scos din minți de arbitri. Video

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Pauza datorată echipelor naționale nu l-au scos din formă pe Alex Mitriță. Fostul jucător al Universității Craiova a reușit un nou gol în China, dar formația sa a părăsit terenul învinsă. Atacantul român a avut două discuții aprinse cu arbitrii partidei și s-a ales cu un cartonaș galben. Ce notă a primit Mitriță și ce a declarat la finalul jocului.

Încă un gol reușit de Alex Mitriță în China

În etapa cu numărul 27 a campionatului chinez, Alexandru Mitriță a fost integralist în întâlnirea pe care echipa sa, Zhejiang Professional, a pierdut-o, pe teren propriu, scor 2-4, în fața formației Shanghai Port.

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Gazdele au deschis scorul prin autogolul lui Alex Yang (7), dar oaspeții au întors imediat rezultatul cu reușitele lui Oscar Melendo (13) și Prince Obeng Ampem (18). După pauză, tot Shanghai a punctat prin Liu Zhurun (47). În minutul 52, Zhejiang a avut șansa să revină pe tabelă, dar Marko Tolic a ratat un penalty. Iar patru minute mai târziu Leonardo a dus scorul la 4-1.

Gazdele au mai beneficiat de o lovitură de la 11 metri, iar de această dată Mitriță nu a mai lăsat pe nimeni. Românul a executat impecabil în plasa laterală și a stabilit scorul final: 2-4. A fost golul cu numărul 11 în acest sezon pentru starul lui Zhejiang, care se află la .

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Mitriță, contre cu arbitrii în China

Alex Mitriță a fost extrem de nervos din cauza jocului modest practicat de echipa sa, dar și a arbitrajului. În minutul 22, în momentul în care a încercat să plece pe un contraatac, românul s-a ciocnit de un fundaș advers. Ambii și-au pierdut echilibrul, iar atacantul lui Zhejiang a căzut peste glezna adversarului. Mitriță s-a ridicat și a vrut să continue faza, dar arbitrul l-a oprit și a dictat fault în atac. A fost momentul în care olteanul s-a enervat teribil și i-a făcut semn arbitrului că ar trebui să-și pună ochelari să vadă mai bine.

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Mitriță, visibly furious, gestures toward the referee… https://t.co/GyAiSDa2CB — TheFootballZone (@football_t69515)

Un alt doilea moment controversat s-a petrecut în repriza secundă, la scorul de 3-1 pentru Shanghai Port. În timp ce Mitriță se pregătea să execute o lovitură liberă din partea dreaptă, arbitrul a dat dovadă de prea mult zel și i-a făcut semn să dea mingea mai spre marginea terenului. Românul a protestat, iar ”centrealul” i-a acordat cartonaș galben. În cele din urmă, atacantul lui Zhejiang a mutat mingea 10 centimetri mai spre tușă și totul a fost în regulă.

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Mitriță yellow card for …10 cm! https://t.co/XidAbpOOFJ — TheFootballZone (@football_t69515)

Ce a spus Mitriță după înfrângerea din China

Revenit după o scurtă vacanță petrecută în România, unde , Alexandru Mitriță a fost unul dintre cei mai buni jucători de la Zhejiang Professional în înfrângerea cu Shanghai Port. El a primit nota 7.0 din partea Sofascore, în condițiile în care media echipei a fost 6.51.

Perfect penalty, Mitriță https://t.co/WVoNz4lRPc — TheFootballZone (@football_t69515)

Imediat după încheierea jocului din etapa a 27-a a campionatului chinez, Mitriță a mărturisit că nu știe de ce echipa a evoluat atât de slab, dar este conștient de faptul că trebuie aduse îmbunătățiri pentru ca jocul să crească.

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”Aș fi fost foarte pozitiv dacă am fi câștigat. Trebuie să îmbunătățim anumite momente. Am început meciul bine, dar nu știu ce s-a întâmplat mai apoi. Trebuie să revedem meciul și să vedem ce ne-a lipsit”, a spus atacantul român.