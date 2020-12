Alex Mitriţă i-a impresionat pe arabi şi a devenit vedeta echipei! Cât a costat împrumutul la Al Ahli

Alexandru Mitriță devine jucătorul numărul unu și în țările arabe, la Al Ahli, unde a fost împrumutat de echipa sa, FC New York City, la care era de asemenea vedeta formației americane, plecarea sa fiind o surpriză neașteptată.

Deși nu a fost convocat de selecționerul Mirel Rădoi pentru partidele cu Belarus, Norvegia și Irlanda de Nord, evoluțiile lui Alexandru Mitriță în Arabia Saudită la Al Ahli ar putea să îl „oblige” să îl cheme din nou în preliminariile Campionatului Mondial din Qatar 2022.

Mulți oameni din fotbal nu vedeau cu ochi buni exilul temporar al lui Mitriță în celălalt colț al planetei, dar restricțiile din SUA cauzate de pandemie, zborurile interminabile și situația soției sale care era însărcinată l-au făcut să decidă plecarea sub formă de împrumut la arabi.

Alexandru Mitriță are evoluții excelente la Al Ahli, unde a devenit vedeta echipei

Alexandru Mitriță a continuat parcursul bun de la FC New York City și la Ahli, unde a înscris deja două goluri și a oferit trei pase decisive în doar cinci partide jucate. Situația pandemiei în Arabia Saudită este mult mai stabilă, iar condițiile de călătorie sunt mai permisive, iar stranierul s-a acomodat foarte repede la arabi, unde are toate condițiile pentru familia lui, soția sa născând o fetiță.

„Din cauza circumstanțelor personale ale lui Mitriță în perioada pandemiei, am simțit că cea mai bună mișcare pentru toată lumea ar fi împrumutul său la Al Ahli. Cu siguranță, este un jucător în care credem și care ne-a ajutat să câștigăm meciuri în ultimele 18 luni”, declara David Lee, directorul sportiv de la New York City FC.

Cifrele lui Mitriță spun totul, fiind al doilea jucător din punct de vedere al notelor primite până acum în cele cinci meciuri, cu o medie de 7,40, primul în acest top fiind Samuel Kwarme Owusu cu 7,58.

Ba mai mult, în doar 335 de minute jucate, Alexandru Mitriță a reușit să înscrie două goluri din interiorul careului, cu piciorul drept, adică un gol la 168 de minute jucate. În plus, micuțul atacant român are 12 driblinguri efectuate (67%), nu mai puțin de 104 precise (85%) și alte șapte șuturi trimise spre poartă (58%).

Cât i-a costat pe arabi împrumutul lui Alexandru Mitriță la Al Ahli

Arabii l-au împrumutat pe Alexandru Mitriță pentru un an de zile și au plătit 2 milioane de dolari pentru un jucător împrumutat și care este evaluat momentan la 5,5 milioane de euro.

Astfel, fostul jucător al Universității Craiova a fost vândut la FC New York City pentru o sumă imensă, va juca în Arabia Saudită până pe 30 iunie 2022, după care fotbalistul naționalei poate reveni în MLS la newyorkezi, ori poate fi cumpărat definitiv de Al Ahli.

Alegerea lui Alexandru Mitriță nu a fost văzută deloc cu ochi buni, chiar dacă fotbalistul a pus familia pe primul loc: „Șansele de a fi convocact la națională scad sub 50 la sută când pleci în Golf. Am antrenat acolo, e un nivel cu mult sub ce e în Europa sau în Statele Unite”, a declarat Marius Șumudică, la PRO X.

Bornele lui Alexandru Mitriță:

