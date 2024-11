Alex Mitriță, impact imediat în Universitatea Craiova – Hermannstadt. Centrare perfectă la golul lui Maldonado, contribuție și la reușita lui Bancu. Video

Alex Mitriță a intrat în startul părții secunde în locul lui Carlos Mora, iar în minutul 50 a executat perfect o lovitură, centrând pentru Denil Maldonado care a reluat perfect cu capul.

Alex Mitriță, impact imediat în Universitatea Craiova – Hermannstadt

Alex Mitriță a avut un impact instant în confruntarea dintre , după ce a centrat perfect din lovitură liberă. Golul lui Maldonado a fost verificat cu ajutorul VAR-ului, fiind validată decizia arbitrului din teren.

Mai mult decât atât, mijlocașul oltenilor a contribuit decisiv și la al treilea gol al echipei sale. Concret, în minutul 64 a șutat, portarul sibienilor a respins mingea în față, iar Nicușor Bancu a înscris fără emoții.

Fotbalistul oltenilor a fost convocat de Mircea Lucescu pentru meciurile României cu Kosovo și Cipru, iar acesta îi mulțumește selecționerului pentru că îi dă șanse.

„Domnul Lucescu mi-a spus că se bucură pentru mine!”

că a fost selecționat din nou la naționala României, după ce în perioada în care Edi Iordănescu era selecționer acesta nu mai primea șanse:

„Sunt foarte bine, într-o postură foarte bună. Cu Lituania a fost o revenire importantă, cu emoții mari, dar sunt bucuros că m-am întors. Am lipsit ceva timp, dar am revenit și am găsit acel grup, unitate.

Toți jucătorii se înțeleg foarte bine, se vede că este un grup unit și prin acest lucru se văd și rezultatele. La golul cu Lituania mă așteptam ca Denis (n.r. – Alibec) să-mi paseze”.

„Am încercat să-i dau în față ca să poată să dea el gol, dar am dat prea ușor pasul, iar după aceea Denis a făcu o fază excelentă, a așteptat, mi-a pasat și așa a venit golul.

Domnul Lucescu mi-a spus că se bucură pentru mine. După toată această perioadă a avut încredere în mine, nu a ascultat ce a spus lumea despre mine, a fost o perioadă grea pentru mine”, a mai spus Alex Mitriță.