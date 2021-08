Alex Mitriță, întors din drumul spre Craiova? Presa din Grecia anunță transferul la PAOK

FANATIK faptul că Alexandru Mitriță s-ar putea întoarce în această vară la Universitatea Craiova, însă patronul Mihai Rotaru era destul de circumspect că cei de la New York FC îl vor lăsa împrumut în Bănie.

ADVERTISEMENT

Internaționalul român este însă la un pas să fie împrumutat pentru un sezon la Paok Salonic, unde este dorit de Răzvan Lucescu.

Alex Mitriță e aproape de un împrumut la PAOK Salonic

Telenovela lui Alex Mitriță e aproape de final. Aflat în continuare sub contract cu americanii pentru încă două sezoane, jucătorul evaluat la șapte milioane de euro conform trasfermarkt e aproape să fie din nou împrumutat.

Conform jurnaliștilor greci de la , New York City FC a ajuns la un acord cu echipa antrenată de Răzvan Lucescu, după ce Mitriță și-a încheiat socotelile cu saudiții de la Al Ahli.

ADVERTISEMENT

Vândut americanilor în 2019 pentru o sumă uriașă, olteanul mai are contract cu New York până în februarie 2023 și trebuia să fie împrumutat la Al Ahli până în iarna lui 2022.

Alexandru Mitriță a fost dorit de Universitatea Craiova

Jucătorul a vorbit pentru FANATIK despre , după ce a fost în cantonamentul echipei: „Nu ştiu nimic, aştept să vorbesc cu impresarul. Eu sunt la mâna celor de la New York. Ştiţi foarte bine sentimentele mele pentru această echipă, dar aparţin de New York. Agentul meu vorbeşte cu ei (n.r. oficialii lui New York City)”.

Jucătorul a părut destul de încântat de oferta de la PAOK Salonic, însă a recunoscut că New York City FC are ultimul cuvânt de spus: „Vom avea veşti zilele următoare. Nu aş putea să refuz o ofertă ca aceasta, îl cunosc şi pe Mister (n.r. întrebat de oferta lui Răzvan Lucescu pentru un transfer la PAOK). Mai am contract cu New York şi decid în privinţa mea.

ADVERTISEMENT

L-am avut pe Mister (n.r. Laurenţiu Reghecampf) şi în Arabia Saudită, e un antrenor foarte bun şi eu mi-aş dori să lucrez cu el, dar momentan stau la mâna celor de la New York”.

De ce Rotaru era circumspect că l-ar putea aduce pe Mitriță

Mihai Rotaru este și nașul lui Alexandru Mitriță și tocmai i-a botezat copilul. De altfel, Alex Mitriță și-a manifestat și el dorința să revină la Universitatea Craiova, iar .

Cu toate acestea, Rotaru a recunoscut că șansele realizării acestei mutări sunt destul de mici: „Nu este vorba de salariu. Nu asta conteaza pentru Alex. Problema este New York. Dacă îl vor lăsa. Ei au investit foarte mulți bani și ei hotărăsc unde îl împrumută. E foarte greu să ajungă la Craiova în următoarea perioadă. Toată lumea își dorește să vină la Craiova și el e primul”.

ADVERTISEMENT

Motivul principal pentru care Mitriță a ales să plece de la New York FC sunt restricțiile cauzate de pandemia de COVID-19 și dorința de a fi cât mai aproape de familie, împrumutul la Al Ahli fiind o soluție de mijloc: „El aștepta un copil și era dificil pentru că era foarte departe. Au fost și mai mulți bani și de-asta a mers la Al Ahli. Deciziile în fotbal țin de foarte multe variabile. Era mai aproape de casă, salariul de trei ori mai mare, dar nu numai asta. În Golf ajungi în 5 ore. Din America în 13 ore”, a mai declarat Rotaru la emisiunea Liga Digi Sport.