ADVERTISEMENT

Alex Mitriță (31 de ani) ar putea ajunge la FCSB! Fostul atacant al Universității Craiova va deveni în curând liber de contract și este primul pe lista lui Gigi Becali.

Alex Mitriță, marea lovitură a lui Gigi Becali

și poate semna cu orice club din postura de liber de contract. La FANATIK SUPERLIGA, Cristi Coste a anunțat toate detaliile despre posibila bombă pe care Gigi Becali speră să o detoneze în curând.

ADVERTISEMENT

„Cea mai tare informație despre FCSB este că Gigi Becali se gândește să dea o mare lovitură. Cel puțin apropiații, Costicea, Luțu s-au gândit să încerce transferul lui Alex Mitriță. Asta ar fi mare bombă pe care cei de la FCSB vor să o detoneze. Alex Mitriță termină contractul cu cei de la Zhejiang chiar acum în decembrie, exact ca Stanciu.

E un jucător la care se va pune probabil problema unei prime de instalare foarte mari, dar eu sunt sceptic în ceea ce privește o astfel de mutare. Dar este dorința celor de acolo. O leg de faptul că Alex Mitriță este legat afectiv de ceea ce înseamnă Craiova și Mihai Rotaru, ca să joace la o rivală, că e FCSB sau Dinamo.

ADVERTISEMENT

Dar Alex Mitriță este marea lovitură pe care Gigi Becali ar încerca să o dea în această pauză de iarnă. Oamenii cu care se sfătuiește i-au spus că dacă vor reuși să-i repatrieze pe Alex Mitriță și pe Florin Tănase, vor fi ok pentru partea a doua a sezonului”, a dezvăluit Cristi Coste la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Alex Mitriță, simbol pentru Universitatea Craiova

Cu un trecut puternic legat de Craiova, Mitriță ar risca să-și strice relația cu oltenii dacă acceptă oferta de la marea rivală. Născut și format la Craiova, micuțul atacant . Mitriță are și o relație foarte apropiată cu Mihai Rotaru, acționarul principal al Universității Craiova.

ADVERTISEMENT

Dacă îl vor convinge să vină la FCSB, roș-albaștrii pot da și o lovitură de imagine și își rezolvă problema din banda stângă, acolo unde Korenica nu s-a acomodat foarte bine.

La Universitatea Craiova, Mitriță a avut o perioadă foarte bună în 2023-2025, cu 35 de goluri marcate. Ca urmare a evoluțiilor excelente, fotbalistul de 31 de ani a primit o ofertă foarte bună din China.

ADVERTISEMENT