Alex Mitriță, noi detalii despre transferul de la Universitatea Craiova. Reacție surpriză după 0-0 cu Petrolul

Universitatea Craiova nu a reușit să obțină toate cele 3 puncte din partida cu Petrolul.

Alexandru Mitriță a reacționat după semi-eșecul împotriva formației din provincie. Fotbalistul oltenilor îndeamnă la calm după acest rezultat și consideră că scorul final nu este un motiv de îngrijorare.

Alexandru Mitriță cere liniște după semi-eșecul cu Petrolul: „Nu trebuie să fim așa triști. Am scos un punct!”

Rezultatul înregistrat de olteni i-a dus până pe locul 2 în clasament, cu 8 puncte după 4 etape. Alexandru Mitriță a vorbit despre desfășurarea partidei, precizând faptul că oboseala a fost un adevărat inamic.

„Important e că nu am pierdut, am luat un punct și sper să avem o zi, două libere să ne reîncărcăm. Am simțit oboseala în teren. Petrolul nu știu dacă a legat patru-cinci pase, a stat mai mult în defensivă.

Am încercat să îi desfacem, dar nu am putut. Ne axăm pe campionat, nu am pierdut în seara asta, nu trebuie să fim așa triști. Am scos un punct”, a declarat Alex Mitriță, după meciul cu Petrolul.

Ce a spus Mitriță despre o posibilă plecare de la Universitatea Craiova: „Vom discuta!”

S-a speculat în ultima perioadă că Alexandru Mitriță ar putea părăsi Universitatea Craiova în această vară, mai ales după ce echipa a spus adio cupelor europene după eliminarea din preliminariile Conference League de către Maribor (3-4 la general).

„Cu siguranță nu a fost ultimul meu meci la Universitatea Craiova. Sunt aici, încerc să-mi fac treaba cât mai bine aici. Nu discutăm asta. Când va fi o ofertă clară, vom discuta”, a spus Alex Mitriță, despre eventuala sa plecare din Bănie.

Costel Gâlcă, nu la fel de liniștit precum Mitriță: „Trebuie să schimbăm tot!”

Tehnicianul și-a criticat jucătorii și este de părere că echipa sa nu poate lupta pentru titlu în această manieră.

„Am jucat prost. Am demonstrat că nu putem juca la 3-4 zile, cum îmi doream eu. Cred că ne trebuiau două echipe. Am fost neputincioși, s-a văzut și în teren.

Sunt dezamăgit și cred că acesta nu este drumul pentru a te lupta la titlu. Trebuie să schimbăm tot, mentalitatea, atitudinea.”, a reacționat Costel Gâlcă, după egalul contra Petrolul Ploiești.